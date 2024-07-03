«Сначала заплати себе»: квалифицированный инвестор Кокорев рассказал, как накопить несколько миллионов

— Вы должны понимать, какую сумму нужно откладывать на достижение цели и сколько времени на это понадобится. Также важно точно определить, сколько денег необходимо ежемесячно откладывать и инвестировать, чтобы достичь поставленной цели. Например, если через 10 лет вам нужно иметь на счету шесть миллионов рублей для получения пассивного дохода в размере 100 тысяч рублей в месяц, то необходимо инвестировать 10 тысяч рублей ежемесячно под 20 процентов годовых в течение этого периода, — рассказал Кокорев.