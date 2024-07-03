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«Сначала заплати себе»: квалифицированный инвестор Кокорев рассказал, как накопить несколько миллионов

Каждый должен уметь управлять своими финансами, независимо от уровня дохода. Грамотное распределение бюджета и инвестирование в правильные финансовые инструменты помогут обеспечить финансовую стабильность и благополучие. Квалифицированный инвестор, эксперт по инвестициям на фондовом рынке и рынке криптовалют Дмитрий Кокорев рассказал «Вечерней Москве» об основных правилах управления деньгами, которые помогут достичь финансового благополучия.

Каждый должен уметь управлять своими финансами, независимо от уровня дохода. Грамотное распределение бюджета и инвестирование в правильные финансовые инструменты помогут обеспечить финансовую стабильность и благополучие. Квалифицированный инвестор, эксперт по инвестициям на фондовом рынке и рынке криптовалют Дмитрий Кокорев рассказал «Вечерней Москве» об основных правилах управления деньгами, которые помогут достичь финансового благополучия.

Сначала нужно заплатить себе

По словам эксперта, основным принципом, который способствует успешному формированию капитала и поддержанию стабильного финансового положения, является правило «сначала заплати себе».

— Это значит, что каждый раз, когда вы получаете доход, вам следует сначала отложить сумму для самого себя, независимо от ее величины. Но эти деньги не нужно тратить на поход в ресторан или покупку какой-то вещи. Заплатить себе — это отложить деньги на свое будущее, — пояснил Кокорев.

Он также отметил, что человек должен самостоятельно определить, какой процент от дохода он готов откладывать. Минимальный уровень обычно составляет 10 процентов.

— Иными словами, 10 процентов от каждого дохода следует направлять на инвестиции. И это первое, что стоит сделать с полученными деньгами. Не нужно сперва распределять доход на необходимые траты, а затем оставшуюся сумму направлять на инвестиции по остаточному принципу. В первую очередь нужно откладывать деньги для дальнейшего инвестирования, а затем уже из оставшихся денег осуществлять обязательные расходы, — сообщил Кокорев.

Идеальная формула инвестиций

Для достижения финансового благополучия каждый человек должен соблюдать дисциплину, подчеркнул квалифицированный инвестор.

Квалифицированный инвестор Кокорев назвал уровень ключевой ставки в течение 2024 года.

— Я придумал формулу, согласно которой инвестиции равны дисциплине, умноженной на время. Если вы дисциплинированно и регулярно выполняете простые действия в течение продолжительного времени, то обязательно достигнете финансового благополучия. Например, при регулярном инвестировании 10 процентов дохода в течение 10 лет любой человек сможет накопить значительный капитал, который обеспечит ему безбедное существование в будущем, — уверен спикер.

Регулярное планирование бюджета и инвестирование средств на протяжении длительного времени приведут к великолепным результатам, добавил Кокорев.

Контроль над расходами и планирование бюджета

По его мнению, многие люди, управляющие своими личными финансами, не уделяют должного внимания планированию и контролю своих бюджетов. Большинство хочет получить все и сразу, но такая стратегия обычно не работает.

— Если не планировать бюджет и не контролировать свои расходы, то человек очень скоро останется без денег. Он начнет брать кредиты, долги начнут накапливаться, что в итоге приведет к финансовым проблемам. В итоге все финансовые средства будут направляться на погашение кредитов, и человек окажется в ситуации, когда ему придется признать себя банкротом, — рассказал собеседник «ВМ».

Безусловно, человек может погасить задолженности по кредитам, но это займет длительный промежуток времени, и после выхода на пенсию у него не будет сбережений, которые могли бы обеспечить ему комфортную жизнь. Поэтому ключевым аспектом для обеспечения финансового благополучия является контроль над расходами и планирование бюджета, напомнил специалист.

Как правильно копить и инвестировать деньги

Эксперт считает, что одним из основных принципов для достижения финансового благополучия является регулярное направление средств на сбережения и инвестиции сразу после получения дохода, а не по остаточному принципу. Это поможет всегда иметь деньги.

— Следует отметить, что у многих есть привычка тратить отложенные деньги на развлечения, покупки или отпуск вместо достижения поставленных финансовых целей. Для того чтобы избежать таких ситуаций, необходимо четко определить цель сбережений и инвестиций — знать, на что и для чего вы откладываете деньги. Это позволит существенно снизить риск импульсивных трат, — сказал он.

Как накопить нужную сумму

Первым шагом является определение конкретной цели, для которой вы откладываете деньги. Чем более конкретно она сформулирована, тем легче ее достичь, заверил квалифицированный инвестор.

— Вы должны понимать, какую сумму нужно откладывать на достижение цели и сколько времени на это понадобится. Также важно точно определить, сколько денег необходимо ежемесячно откладывать и инвестировать, чтобы достичь поставленной цели. Например, если через 10 лет вам нужно иметь на счету шесть миллионов рублей для получения пассивного дохода в размере 100 тысяч рублей в месяц, то необходимо инвестировать 10 тысяч рублей ежемесячно под 20 процентов годовых в течение этого периода, — рассказал Кокорев.

Кроме того, важно определить риск-профиль и понять, каким инвестором вы являетесь: консервативным, умеренным или агрессивным. Это поможет узнать, в какие активы вы можете инвестировать. После установки цели инвестирования и риск-профиля можно формировать инвестиционный портфель и приобретать активы, объяснил Кокорев.

Главные принципы инвестирования

Основной принцип инвестирования с целью увеличения капитала заключается в том, что нельзя покупать финансовые инструменты, в которых вы не разбираетесь, подчеркнул эксперт по инвестициям.

— Если вы ничего не знаете об акциях, то не нужно их покупать, потому что велика вероятность, что вы потеряете свои деньги. Поэтому лучше начать с простых активов, понятных для вас, например, с банковского вклада или облигаций. По мере нарастания вашей финансовой грамотности можно постепенно переходить к более рискованным и прибыльным инструментам, — сказал спикер.

Вторым важным принципом является диверсификация инвестиционного портфеля, добавил специалист.

— Никогда не стоит вкладывать все свои средства в один актив, так как это увеличивает риск, что вы потеряете все вложенные деньги. Важно помнить, что покупка разных финансовых инструментов — это залог безопасности ваших средств, — уверен собеседник «ВМ».

Также, как рассказал Кокорев, третий принцип инвестирования — это постоянное обучение. Новые знания необходимы для более глубокого понимания инвестиционных инструментов, выбора более прибыльных из них и для увеличения капитала в более короткие сроки.