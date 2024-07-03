«Сначала заплати себе»: квалифицированный инвестор Кокорев рассказал, как накопить несколько миллионов

Каждый должен уметь управлять своими финансами, независимо от уровня дохода. Грамотное распределение бюджета и инвестирование в правильные финансовые инструменты помогут обеспечить финансовую стабильность и благополучие. Квалифицированный инвестор, эксперт по инвестициям на фондовом рынке и рынке криптовалют Дмитрий Кокорев рассказал «Вечерней Москве» об основных правилах управления деньгами, которые помогут достичь финансового благополучия.
По словам эксперта, основным принципом, который способствует успешному формированию капитала и поддержанию стабильного финансового положения, является правило «сначала заплати себе».
— Это значит, что каждый раз, когда вы получаете доход, вам следует сначала отложить сумму для самого себя, независимо от ее величины. Но эти деньги не нужно тратить на поход в ресторан или покупку какой-то вещи. Заплатить себе — это отложить деньги на свое будущее, — пояснил Кокорев.
Он также отметил, что человек должен самостоятельно определить, какой процент от дохода он готов откладывать. Минимальный уровень обычно составляет 10 процентов.
— Иными словами, 10 процентов от каждого дохода следует направлять на инвестиции. И это первое, что стоит сделать с полученными деньгами. Не нужно сперва распределять доход на необходимые траты, а затем оставшуюся сумму направлять на инвестиции по остаточному принципу. В первую очередь нужно откладывать деньги для дальнейшего инвестирования, а затем уже из оставшихся денег осуществлять обязательные расходы, — сообщил Кокорев.
Для достижения финансового благополучия каждый человек должен соблюдать дисциплину, подчеркнул квалифицированный инвестор.
Квалифицированный инвестор Кокорев назвал уровень ключевой ставки в течение 2024 года.
— Я придумал формулу, согласно которой инвестиции равны дисциплине, умноженной на время. Если вы дисциплинированно и регулярно выполняете простые действия в течение продолжительного времени, то обязательно достигнете финансового благополучия. Например, при регулярном инвестировании 10 процентов дохода в течение 10 лет любой человек сможет накопить значительный капитал, который обеспечит ему безбедное существование в будущем, — уверен спикер.
Регулярное планирование бюджета и инвестирование средств на протяжении длительного времени приведут к великолепным результатам, добавил Кокорев.
По его мнению, многие люди, управляющие своими личными финансами, не уделяют должного внимания планированию и контролю своих бюджетов. Большинство хочет получить все и сразу, но такая стратегия обычно не работает.
— Если не планировать бюджет и не контролировать свои расходы, то человек очень скоро останется без денег. Он начнет брать кредиты, долги начнут накапливаться, что в итоге приведет к финансовым проблемам. В итоге все финансовые средства будут направляться на погашение кредитов, и человек окажется в ситуации, когда ему придется признать себя банкротом, — рассказал собеседник «ВМ».
Безусловно, человек может погасить задолженности по кредитам, но это займет длительный промежуток времени, и после выхода на пенсию у него не будет сбережений, которые могли бы обеспечить ему комфортную жизнь. Поэтому ключевым аспектом для обеспечения финансового благополучия является контроль над расходами и планирование бюджета, напомнил специалист.
Эксперт считает, что одним из основных принципов для достижения финансового благополучия является регулярное направление средств на сбережения и инвестиции сразу после получения дохода, а не по остаточному принципу. Это поможет всегда иметь деньги.
— Следует отметить, что у многих есть привычка тратить отложенные деньги на развлечения, покупки или отпуск вместо достижения поставленных финансовых целей. Для того чтобы избежать таких ситуаций, необходимо четко определить цель сбережений и инвестиций — знать, на что и для чего вы откладываете деньги. Это позволит существенно снизить риск импульсивных трат, — сказал он.
Первым шагом является определение конкретной цели, для которой вы откладываете деньги. Чем более конкретно она сформулирована, тем легче ее достичь, заверил квалифицированный инвестор.
— Вы должны понимать, какую сумму нужно откладывать на достижение цели и сколько времени на это понадобится. Также важно точно определить, сколько денег необходимо ежемесячно откладывать и инвестировать, чтобы достичь поставленной цели. Например, если через 10 лет вам нужно иметь на счету шесть миллионов рублей для получения пассивного дохода в размере 100 тысяч рублей в месяц, то необходимо инвестировать 10 тысяч рублей ежемесячно под 20 процентов годовых в течение этого периода, — рассказал Кокорев.
Кроме того, важно определить риск-профиль и понять, каким инвестором вы являетесь: консервативным, умеренным или агрессивным. Это поможет узнать, в какие активы вы можете инвестировать. После установки цели инвестирования и риск-профиля можно формировать инвестиционный портфель и приобретать активы, объяснил Кокорев.
Основной принцип инвестирования с целью увеличения капитала заключается в том, что нельзя покупать финансовые инструменты, в которых вы не разбираетесь, подчеркнул эксперт по инвестициям.
— Если вы ничего не знаете об акциях, то не нужно их покупать, потому что велика вероятность, что вы потеряете свои деньги. Поэтому лучше начать с простых активов, понятных для вас, например, с банковского вклада или облигаций. По мере нарастания вашей финансовой грамотности можно постепенно переходить к более рискованным и прибыльным инструментам, — сказал спикер.
Вторым важным принципом является диверсификация инвестиционного портфеля, добавил специалист.
— Никогда не стоит вкладывать все свои средства в один актив, так как это увеличивает риск, что вы потеряете все вложенные деньги. Важно помнить, что покупка разных финансовых инструментов — это залог безопасности ваших средств, — уверен собеседник «ВМ».
Также, как рассказал Кокорев, третий принцип инвестирования — это постоянное обучение. Новые знания необходимы для более глубокого понимания инвестиционных инструментов, выбора более прибыльных из них и для увеличения капитала в более короткие сроки.