Школа дронов, сенсорные комнаты и занятия по скорочтению — строительство лицея в М14 завершат к учебному году

Глава города отметил, что Казань остается лидером по строительству школ и детских садов среди городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Только за последние 10 лет в столице РТ возведено 177 объектов социальной сферы — 90 дошкольных и 25 общеобразовательных учреждений, а также больниц, поликлиник, подростковых клубов и молодежных центров. Важно не снижать темпов строительства, так как растет численность населения. В столице РТ на ближайшие годы зарезервировано 63 участка под новые школы и 134 — под детские сады. На этих землях ничего, кроме соцобъектов, возводить не будут, подчеркнул мэр.
«Нас радуют молодые семьи — в прошлом году в Казани родились 19 тысяч малышей. Для всех них нужны детские сады, школы, и мы уделяем этому постоянное системное внимание. Проекты планировок всех новых жилых районов мы разрабатываем с учетом будущего наличия объектов социальной инфраструктуры. Мы сдаем не просто квартиры, а формируем новые комфортные микрорайоны, где есть вся необходимая инфраструктура для молодых семей с детьми».
В число быстро растущих микрорайонов города, где имеется большая потребность в образовательных учреждениях, входит и М14. Сейчас в четырех домах по улице Андрея Адо проживают порядка 2350 человек. После заселения домов по улицам Белые Росы и Алексея Казем-Бека количество жителей увеличится на 1,5 тысячи. В ближайшие годы в М14 будут возведены еще 14 домов разной этажности, и тогда прирост населения микрорайона составит 12 тыс. человек.
В трехэтажном здании школы общей площадью 20,7 тыс. кв.м разместятся 52 учебных кабинета (20 из которых — для начальных классов), актовый зал на 306 человек, рекреационные зоны для детей младшего и старшего возраста, большой и малый спортзалы. В столовой на 612 мест, которая будет работать в формате школьного ресторана, установят арт-объект с подсветкой и большое панно, иллюстрирующее обедающих в кругу семьи людей.
Дизайн общеобразовательного учреждения будет посвящен Году семьи в России, тематика которого отражается и в названии школы, — «Гаилә» («Семья»). Основную цветовую гамму составят пастельные тона: желтый (олицетворяет тепло домашнего очага), зеленый (символизирует гармонию и уют), голубой (отсылает к мирному небу).
Как рассказала директор лицея Лилия Корбанова, многопрофильный лицей № 133 «Гаилә» будет многопрофильным с акцентом на изучении современных технологий. Так, в учреждении планируется открыть школу креативных индустрий, где будут учить созданию видеороликов в рамках программы «Медиаорбита» и разбору новых технологий по программе «Техноорбита», а также школу сборки и управления дронами. Для детей предусмотрена программа по ранней профориентации, дополнительные занятия по авторским программам от ведущих преподавателей страны. Планируется наладить сотрудничество с институтами КФУ и экспертами предметных комиссий ГИА, которые будут консультировать школьников по прохождению экзаменов.
Дополнительное образование будет представлено занятиями в кружках по художественной гимнастике, футболу, хореографии, для ребят откроют секции журналистики и робототехники, мастерскую по изготовлению изделий из керамики, скорочтения и музыкальную школу.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья подготовлена адаптивная программа, включающая в себя непрерывное сопровождение психолога, логопеда, дефектолога, тьютора. В лицее для детей с ОВЗ откроют «тайные» комнаты, а для ребят с расстройством аутистического спектра — сенсорные пространства.
На территории общеобразовательного учреждения разместится многофункциональная круглогодичная спортивная площадка. На улице летом дети смогут тренироваться на тренажерах, играть в футбол на поле площадью 1,5 тыс. кв.м, заниматься на беговых дорожках с прыжковой ямой, а зимой — играть в хоккей или кататься на коньках.
По словам Лилии Корбановой, на сегодня в 1-й класс набрали 99 детей из микрорайона М14, а на 8 июля назначен прием документов от родителей будущих учеников 2−8 и 10-х классов. Коллектив школы укомплектован на 65%, штат преподавателей преимущественно состоит из жителей самого микрорайона.
Сейчас в строительстве объекта задействовано порядка 350 рабочих и 16 единиц техники. Практически завершены работы на сетях отопления и водопровода, устройство кровли. Бригады продолжают прокладывать сети канализации, наружные коммуникации, монтировать слаботочные системы, сети электрики и вентиляции, устройство фасада, отделку, а также благоустройство территории. Заказчиком строительства выступает ГИСУ РТ, проектировщик — ГУП «Татинвестгражданпроект». Подрядчиком определена строительная компания «Ак таш».
Напомним, что всего к началу нового учебного года в столице РТ откроют три образовательных учреждения: школы в микрорайоне М14 (на 1224 места), ЖК «Новые Горки» (на 1224 места) и ЖК «Весна-2» (на 1501 место).
В 2023 году в Казани был установлен рекорд по строительству школ. К 1 сентября в столице РТ свои двери распахнули сразу четыре новых учебных заведения на 6 тысяч учащихся. Школы открылись в Советском (корпус гимназии № 184 им. М. Махмутова), Ново-Савиновском (гимназия № 107), Кировском (корпус политехнического лицея № 182) и Приволжском (корпус лицея № 186) районах. На сегодняшний день в столице РТ функционируют 170 муниципальных школ, в которых учатся порядка 164 тысяч детей.
Камила Вильданова.