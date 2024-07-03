Школа дронов, сенсорные комнаты и занятия по скорочтению — строительство лицея в М14 завершат к учебному году

Глава города отметил, что Казань остается лидером по строительству школ и детских садов среди городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Только за последние 10 лет в столице РТ возведено 177 объектов социальной сферы — 90 дошкольных и 25 общеобразовательных учреждений, а также больниц, поликлиник, подростковых клубов и молодежных центров. Важно не снижать темпов строительства, так как растет численность населения. В столице РТ на ближайшие годы зарезервировано 63 участка под новые школы и 134 — под детские сады. На этих землях ничего, кроме соцобъектов, возводить не будут, подчеркнул мэр.