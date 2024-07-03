«Растет себестоимость сырья»: Молочка может подорожать на 15% к концу года на Кубани

«Прогноз по поводу сохранения предпосылок для постепенного роста потребительских цен на молочную продукцию по-прежнему остается актуальным. Основная причина — это создавшийся рост себестоимости в сырьевом секторе в связи с увеличением ключевой ставки и повышением заработных плат в молочной отрасли. Есть достаточные причины полагать, что такая динамика сохранится. Наблюдается постоянная динамика роста расходов предприятий молочной промышленности на основополагающие составляющие производственного процесса: горюче-смазочные материалы, электроэнергию и корма. Все это, безусловно, приведет к увеличению себестоимости сырья. К концу текущего года она может повыситься на 15−17%. На столько же это приведет и к подорожанию розничной продукции», — сообщил «КП»-Кубань Синецкий.