«Растет себестоимость сырья»: Молочка может подорожать на 15% к концу года на Кубани

На Кубани стоимость молочной продукции стараются сдерживать на одном уровне. Например, пастеризованное молоко в цене за полгода не изменилось. В среднем на Кубани оно стоит 72 рубля. Стерилизованное — каждый месяц дорожает примерно на рубль. С начала года стоимость выросла с 96 до 101 рубля.
Чем жирнее молоко, тем быстрее растет цена. Литр сливок в январе стоил 309 рублей, к июню цена выросла до 319. Йогурт подорожал с 280 до 298 рублей за килограмм. Сыры подняли с 747 до 762 рублей. Глазированные шоколадом сырки можно было в начале года купить по 942 рубля за кило, сейчас — по 1020.
Председатель Южного молочного союза Константин Синецкий сообщил, что молочка может подорожать к концу года на 15%.
«Прогноз по поводу сохранения предпосылок для постепенного роста потребительских цен на молочную продукцию по-прежнему остается актуальным. Основная причина — это создавшийся рост себестоимости в сырьевом секторе в связи с увеличением ключевой ставки и повышением заработных плат в молочной отрасли. Есть достаточные причины полагать, что такая динамика сохранится. Наблюдается постоянная динамика роста расходов предприятий молочной промышленности на основополагающие составляющие производственного процесса: горюче-смазочные материалы, электроэнергию и корма. Все это, безусловно, приведет к увеличению себестоимости сырья. К концу текущего года она может повыситься на 15−17%. На столько же это приведет и к подорожанию розничной продукции», — сообщил «КП»-Кубань Синецкий.
Эксперт добавил, что в текущем году доходы населения страны будут показывать рост, и это, разумеется, может стимулировать повышение внутреннего потребления примерно на 3,5%. Кроме этого, экспорт молочных продуктов продолжит увеличиваться, в том числе, на Ближний Восток, в Северную Африку. Рост объемов поставок может составить около 15%.