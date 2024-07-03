Ждем доллар по 460 тенге: Нацбанк увеличивает продажу валюты

Только за 30 дней июня 2024 года тенге ослаб на 5,5% по отношению к доллару и почти на 10% к российскому рублю. Такое падение произошло без каких-либо видимых причин или внешних шоков. Есть только одно объяснение — уменьшение продажи валюты Национальным банком из Нацфонда, считает экономист Тулеген Аскаров.