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Старый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости Крым. В домах жителей 24 улиц и переулков симферопольского микрорайона Старый город централизованная канализация появится к концу 2025 года. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

Источник: РИА "Новости"

«Мы уже приступили к строительству системы водоотведения на 24 улицах и переулках микрорайона Старый город. Готовность составляет сейчас пять процентов. Объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2025 года».

рассказал Афанасьев

Основное назначение данного линейного объекта — это обеспечение улиц централизованной системой канализации с отводом сточных вод, уточнил он. По информации руководителя, сейчас выполняется монтаж трубопроводов, идет разработка грунта.

Проведение канализации в Старый город является большим мероприятием как для микрорайона, так и для крымской столицы в целом, это «жизненно важная история», отметил Афанасьев.

Несмотря на то, что объект только строится, уже ведется разъяснительная работа с местными жителями. Сотрудники предприятия «Вода Крыма», депутаты и сотрудники администрации проводят подворовой обход, встречаются с людьми и рассказывают о действиях, связанных с подключением к центральной канализации.

«Наша задача сделать так, чтобы были подключены все абоненты еще до того, как дорожное покрытие будет восстановлено, чтобы потом снова не перерывать асфальт», — заключил собеседник.

В исторических районах Симферополя никогда не было канализации. Протяженность системы водоотведения составит 13 километров, она охватит улицы Крылова, Полигонную, Красноармейскую, Перевальную, Индустриальную и ряд других.

В Крыму реализуют сразу несколько крупных проектов по строительству объектов водоотведения. Под Судаком недавно завершили реконструкцию КОС в селе Морское, на это было выделено 416 миллионов рублей. При этом и в Судаке, и в Коктебеле строятся суперсовременные очистные сооружения, стоки после которых не будут сбрасываться в Черное море.

ЖКХ