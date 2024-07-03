Воронежский губернатор заложил камень в основание завода в Верхнемамонском районе на 130 рабочих мест

В Верхнемамонском районе появится новый молочно-товарный комплекс «Нижнемамонский» площадью около 40 га. С запуском предприятия будет создано более 130 новых рабочих мест со средней зарплатой в 65 тыс. рублей. В среду, 3 июля, состоялась церемония закладки камня в основание завода, в которой приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, заместитель председателя Государственной думы РФ Алексей Гордеев, председатель совета директоров ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов и глава администрации Верхнемамонского района Олег Михайлусов.



Инвестиционное соглашение о строительстве с компанией «АГРОЭКО» было подписано в октябре 2023 года. Комплекс будет рассчитан на единовременное содержание 3,6 тыс. фуражных коров. Планируется, что объем производства составит 33,9 тыс. т молока в год. Сумма инвестиций в проект — около 6 млрд рублей.



Губернатор Александр Гусев напомнил, что в прошлом году Верхнемамонский район стал вторым в области по уровню привлечения инвестиций.



— Безусловно, для экономики региона очень важно открытие таких комплексов, и благодаря активности таких компаний, как «АГРОЭКО», есть успехи в сельскохозяйственной отрасли. Наши отношения с компанией уже твердо выстроены, отработаны. Уверен, что все новые проекты будут также успешно реализованы, — подчеркнул глава региона.



Комплекс включает пять телятников, где будут содержаться животные разных возрастов, два коровника, доильно-молочный блок. Все основные процессы — доение, управление и движение стадом, диагностика здоровья животных — полностью автоматизированы. Доение на новой ферме будет организовано с учетом современных решений и максимально изолировано от внешней среды, что напрямую влияет на высокие показатели стерильности. Качество продукта будут оценивать в лаборатории.



Алексей Гордеев поздравил жителей региона с началом строительства предприятия и поблагодарил губернатора Александра Гусева за поддержку сельского хозяйства Воронежской области.

