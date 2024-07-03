В Ростовской области определили два участка под малоэтажное развитие территорий

В Ростовской области под застройку в рамках комплексного развития территорий (КРТ) планируют выделить около 40 га в Багаевском районе и более 100 га в Мясниковском районе. Сейчас прорабатывается эта возможность, сообщил изданию «Ведомости Юг» глава донского Минстроя Юрий Сильвестров.