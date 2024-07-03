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В Ростовской области определили два участка под малоэтажное развитие территорий

Комплексное развитие территорий собираются провести в двух районах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области под застройку в рамках комплексного развития территорий (КРТ) планируют выделить около 40 га в Багаевском районе и более 100 га в Мясниковском районе. Сейчас прорабатывается эта возможность, сообщил изданию «Ведомости Юг» глава донского Минстроя Юрий Сильвестров.

— Пока о градостроительном потенциале говорить рано, но в любом случае это будет застройка, предусматривающая весь комплекс социального обеспечения, — сказал Юрий Сильвестров.

Чиновник добавил, что указанные проекты будут находиться под пристальным вниманием и контролем.

Также на Дону в рамках КРТ предполагают выделить еще несколько площадок. При этом в городах рассматривается возможность возведения многоквартирных домов, а в сельских поселениях планируется малоэтажное индивидуальное строительство.

Напомним, ранее власти региона сообщили, что в микрорайоне «Новый Ростов» первые жилые дома собираются сдать в июле 2024 года. Там же предполагается ввод 6 школ и 11 детских садов.

строительство