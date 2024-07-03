МВД подтвердило возбуждение уголовного дела по заявлению на сотрудников Air Astana

Напомним, 20 июня КазТАГ со ссылкой на департамент полиции на транспорте сообщал, что на сотрудников авиакомпании Air Astana завели уголовное дело после снятия с рейса пассажира, возмущенного длительной задержкой воздушного судна на вылет. Позднее информацию возбуждении уголовного дела подтвердил и сам авиаперевозчик.