В УГМ Алматы обосновали повышение тарифов на проезд

«Поднятие тарифа в прошлом году на 20 тенге позволило сэкономить 10 млрд тенге. Эти средства были направлены на организацию дополнительных 10 пригородных маршрутов с охватом 25 населенных пунктов Алматинской агломерации. Для повышения качества перевозок было приобретено 600 новых автобусов на газе и 100 троллейбусов. В текущем году запланирована покупка еще 600 автобусов на газе, 100 электробусов и 112 троллейбусов».