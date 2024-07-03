Собянин: Новый участок дублера Калужского шоссе будет введен в сентябре

«Новая Москва развивается, строится. Здесь официально проживают около 750 тыс. человек. И, конечно же, требуется строительство инфраструктуры, станций метро, МЦД. И, конечно же, мы развиваем дорожную сеть. Построено уже 390 км новой дорожной сети, которая обеспечивает поток транспорта. Один из таких объектов — это дублер Калужского шоссе, который призван разгрузить на 15% Калужское шоссе и на 5−7% — Киевское шоссе. Объект важный и достаточно большой. Тем не менее в сентябре этого года мы должны половину этого объекта построить и сдать», — сказал Собянин.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, новая трасса улучшит транспортное обслуживание больше 320 тыс. человек. Ожидается, что к 2040 году численность населения в районах, прилегающих к трассе, вырастет примерно до 600 тыс. человек.
Строительство дублера Калужского шоссе разделено на несколько этапов. В 2021—2022 годы были открыты два участка: от ул. Николо-Хованская до автодороги «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» и улично-дорожная сеть в поселении Мосрентген.
В настоящее время ведется строительство двух участков: от автодороги «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» до автодороги «Середнево — Марьино — Десна» и от станции метро «Тютчевская» до Проектируемого проезда № 7502. С целью снижения уровня воздействия шума вдоль основного хода магистрали установят защитные экраны протяженностью 3 км.
Кроме того, ведется проектирование еще двух участков: от ул. Николо-Хованская до ул. Адмирала Корнилова и от автодороги «Середнево — Марьино — Десна» до автодороги «Боровское шоссе — дер. Ботаково».
На данный момент общая строительная готовность дублера Калужского шоссе составляет 55%.
В рамках программы формирования транспортного каркаса ТиНАО до конца 2027 года планируется построить около 500 км дорог. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 45 км дорог.