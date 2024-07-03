Собянин: Новый участок дублера Калужского шоссе будет введен в сентябре

«Новая Москва развивается, строится. Здесь официально проживают около 750 тыс. человек. И, конечно же, требуется строительство инфраструктуры, станций метро, МЦД. И, конечно же, мы развиваем дорожную сеть. Построено уже 390 км новой дорожной сети, которая обеспечивает поток транспорта. Один из таких объектов — это дублер Калужского шоссе, который призван разгрузить на 15% Калужское шоссе и на 5−7% — Киевское шоссе. Объект важный и достаточно большой. Тем не менее в сентябре этого года мы должны половину этого объекта построить и сдать», — сказал Собянин.