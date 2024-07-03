В Крыму появится первый завод по производству минеральной ваты

В Симферопольском районе планируют построить завод по производству минеральной ваты. Как сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики Крыма, Таврический завод минеральной ваты появится в поселке Гвардейское. Это будет первое такое предприятие в Крыму. По данным ведомства, на первом этапе завод будет производить до 30 тысяч тонн минеральной ваты в год.
В частности, для реализации проекта Фонду развития промышленности РФ была представлена банковская гарантия в размере 609 млн рублей от банка РНКБ (входит в Группу ВТБ). По словам руководителя крымского Минпрома, работы завершатся к середине 2025 года.
— Новый завод будет иметь огромное значение для развития как промышленной, так и строительной сферы Крыма, поскольку ранее минеральная вата на полуострове не производилась, — говорит старший вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса крупнейшего крымского банка Сергей Билецкий. — Наш банк на протяжении десяти лет поддерживает реализацию важных для инфраструктуры региона проектов, и мы рассчитываем, что предоставленная гарантия позволит обеспечить своевременное выполнение работ.
Справка «КП».
Фонд развития промышленности РФ создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации путём преобразования Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития».
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