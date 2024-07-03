В Крыму появится первый завод по производству минеральной ваты

В Симферопольском районе планируют построить завод по производству минеральной ваты. Как сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики Крыма, Таврический завод минеральной ваты появится в поселке Гвардейское. Это будет первое такое предприятие в Крыму. По данным ведомства, на первом этапе завод будет производить до 30 тысяч тонн минеральной ваты в год.