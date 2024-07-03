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В Волгограде автобусное предприятие МУП «ПАТП-7» объединят с «Метроэлектротранс»

При этом для всех сотрудников сохранят рабочие места.

Как сообщает администрация Волгограда, до 1 января 2025 года большая часть ГУПов и МУПов в России должна быть ликвидирована или преобразована в предприятия другой формы собственности.

В связи с этим было принято решение сохранить МУП «ПАТП-7», присоединив его как отдельное подразделение к МУП «Метроэлектротранс», соответствующая процедура уже стартовала. Ее завершение запланировано в предусмотренные законодательством сроки.

При этом пассажиры и работники автобусного парка не почувствуют никаких изменений, так как режим работы сохранится в прежнем темпе, а все сотрудники будут устроены на аналогичных условиях.

Кроме того, работники МУП «ПАТП-7» получат денежные компенсации за неиспользованные дни очередного отпуска, а их трудоустройство в «Метроэлектротранс» произведут уже в ближайшие месяцы.