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В Москве разработали ограничитель скорости для каршеринга

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Специальный ограничитель скорости, который будет замедлять автомобиль каршеринга до разрешенного показателя, разработали в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: Агентство «Москва»

«Поездки на каршеринге станут еще безопаснее. Совместно с научно-исследовательским центром “НАМИ” мы разработали проект по автоматическому снижению скорости. Как это будет работать? Встроенный датчик автоматически ограничит скорость автомобиля, если она будет превышена. Пилотное тестирование устройства пройдет в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР) в несколько этапов совместно с оператором “Делимобиль”», — значится в сообщении.

Отмечается, что ЭПР находится на согласовании с профильными органами власти. «После его вступления в силу опытные водители из “Делимобиль” начнут тестировать оснащенные датчиками автомобили на полигоне, после чего продолжат испытания в городе. Пилот пройдет в течение 1 года», — добавили в департаменте транспорта.