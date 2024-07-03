В Москве разработали ограничитель скорости для каршеринга

«Поездки на каршеринге станут еще безопаснее. Совместно с научно-исследовательским центром “НАМИ” мы разработали проект по автоматическому снижению скорости. Как это будет работать? Встроенный датчик автоматически ограничит скорость автомобиля, если она будет превышена. Пилотное тестирование устройства пройдет в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР) в несколько этапов совместно с оператором “Делимобиль”», — значится в сообщении.