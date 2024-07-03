Как идет сбор урожая зерновых в Крыму

Также он отметил, что рекордные показатели урожайности, которые были зафиксированы в прошлом и позапрошлом годах, являются, скорее, исключением. Урожай свыше двух миллионов тонн зерновых получали в истории Крыма всего трижды: в 1983 году, 2022 и 2023 годах.