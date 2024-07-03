Как идет сбор урожая зерновых в Крыму

По его словам, такая урожайность является неплохим результатом, учитывая непростые погодные условия в Крыму в этом сезоне.
«Мы думали, что в этом году будет урожай поменьше. Но на сегодняшний день урожай в пределах двух с половиной-трех тонн. Для Крыма это прекрасный результат».
Также он отметил, что рекордные показатели урожайности, которые были зафиксированы в прошлом и позапрошлом годах, являются, скорее, исключением. Урожай свыше двух миллионов тонн зерновых получали в истории Крыма всего трижды: в 1983 году, 2022 и 2023 годах.
Для сохранения продовольственной безопасности Крыму хватает миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. До 500 тысяч тонн нужно, чтобы прокормить крымчан и туристов, которые приезжают на курорт, и еще полмиллиона тонн хватает, чтобы прокормить животноводство, уверил Паштецкий.
«Даже тогда, когда урожайность составляла 850 тысяч тонн, Крым справлялся», — сказал он.
В середине июня председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщал, что в Крыму аграриям предстоит убрать зерновые на площади более 550 тысяч гектаров.
Ранее пресс-служба республиканского минсельхоза рассказала, что в Сакском районе Крыма аграрии приступили к уборке зерновых. Общая площадь посевов составляет 70 тысяч гектаров. Одними из первых в Крыму жатву начали аграрии Джанкойского района.
В мае врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова в пресс-центре РИА Новости Крым рассказывала, что в этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей.