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Минниханов и Косов открыли в Казани первый в ПФО филиал «Росагролизинга»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов открыли филиал компании в Казани. Это первый такой объект во всем Приволжском федеральном округе, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Работа организации будет сосредоточена на развитии коммерческого лизинга. Кроме того, для поддержки технической модернизации деятельность филиала будет связана и с льготными программами.

После завершения церемонии состоялось совещание с представителями отраслевых ведомств из региона Приволжского федерального округа. Завершилось мероприятие подписанием первого договора на поставку зерноуборочных комбайнов и жаток.

Ожидается, что филиал в Казани будет обслуживать не только татарстанские компании, но и клиентов из Марий Эл, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Пермского края, Нижегородской, Кировской и Ульяновской областей.