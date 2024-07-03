Тушите свет! В Минэнерго рассказали, как сэкономить электроэнергию

В Telegram-канале ведомства появилась памятка с семью рекомендациями. Среди них:
1. Не оставлять зарядные устройства в розетке.
Зарядившийся телефон с не вынутым зарядным устройством продолжает расходовать электроэнергию.
2. Установить в доме только энергосберегающие лампы.
Это позволит экономить до 170 киловатт-часов в год.
3. Покупать энергоэффективную бытовую технику.
Больше всего электричества потребляют модели класса G, меньше всего А++
4. Выходя из комнаты, гасить свет.
По подсчетам специалистов, около 30% электроэнергии тратится на освещение пустых помещений.
5. Сократить время работы бытовой техники и использовать ее эффективно.
К примеру, предлагается не стирать каждый день, а также полностью загружать стиральную машину.
6. Использовать точечное освещение.
Вместо основного света предлагается использовать различные светильники.
7. Активнее использовать дневное время.
Здесь предлагается рано вставать и рано ложиться, чтобы вместо электричества использовать солнечный свет.
Напомним, с 1 мая 2024 года в Узбекистане повысились тарифы на электроэнергию и природный газ. Вместе с этим была введена социальная норма, которая предполагает, что за потребленную энергию до 200 киловатт население будет платить по 450 сумов, до 1 000 киловатт — по 900 сумов. С началом лета это вызвало большое недовольство узбекистанцев.