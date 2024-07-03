Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тушите свет! В Минэнерго рассказали, как сэкономить электроэнергию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Минэнерго поделилось с потребителями советами, как сэкономить электроэнергию, передает корреспондент Podrobno.uz.

В Telegram-канале ведомства появилась памятка с семью рекомендациями. Среди них:

1. Не оставлять зарядные устройства в розетке.

Зарядившийся телефон с не вынутым зарядным устройством продолжает расходовать электроэнергию.

2. Установить в доме только энергосберегающие лампы.

Это позволит экономить до 170 киловатт-часов в год.

3. Покупать энергоэффективную бытовую технику.

Больше всего электричества потребляют модели класса G, меньше всего А++

4. Выходя из комнаты, гасить свет.

По подсчетам специалистов, около 30% электроэнергии тратится на освещение пустых помещений.

5. Сократить время работы бытовой техники и использовать ее эффективно.

К примеру, предлагается не стирать каждый день, а также полностью загружать стиральную машину.

6. Использовать точечное освещение.

Вместо основного света предлагается использовать различные светильники.

7. Активнее использовать дневное время.

Здесь предлагается рано вставать и рано ложиться, чтобы вместо электричества использовать солнечный свет.

Напомним, с 1 мая 2024 года в Узбекистане повысились тарифы на электроэнергию и природный газ. Вместе с этим была введена социальная норма, которая предполагает, что за потребленную энергию до 200 киловатт население будет платить по 450 сумов, до 1 000 киловатт — по 900 сумов. С началом лета это вызвало большое недовольство узбекистанцев.

энергетика