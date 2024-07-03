Тушите свет! В Минэнерго рассказали, как сэкономить электроэнергию

Напомним, с 1 мая 2024 года в Узбекистане повысились тарифы на электроэнергию и природный газ. Вместе с этим была введена социальная норма, которая предполагает, что за потребленную энергию до 200 киловатт население будет платить по 450 сумов, до 1 000 киловатт — по 900 сумов. С началом лета это вызвало большое недовольство узбекистанцев.