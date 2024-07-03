Рынки в ожидании: Евро продолжает укрепляться

Доллар США попал под давление минувшим вечером, когда председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл признал тот факт, что ФРС может потребоваться больше времени для сбора данных об инфляции. Рынок трактовал это следующим образом: Федрезерв что-то делать со ставкой пока не собирается.



Сегодня начнут публиковаться статданные по рынку занятости за июнь. Первым отчетом станет релиз по числу рабочих мест в частном секторе от ADP.



Прямой связи между статистикой ADP и пятничным важным отчетом NFP нет. Однако основное, что нужно — это просто составить себе впечатление о происходящем.