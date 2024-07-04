Омский водоканал начал отключать дома должников от водопровода

Омичи должны водоканалу более 600 миллионов рублей. Об этом сегодня, 3 июля, рассказала пресс-служба компании. По её словам, основными причинами появления задолженности являются непредоставление показаний счётчика, окончание срока его поверки или вообще отсутствие — в этом случае оплата начисляется по нормативу, который почти всегда превышает количество воды, потребляемой средним омичом.
При этом долги горожане отдают не очень охотно: компании приходится ставить должников на дозвон или обращаться в суд. Кроме того, всегда остаётся крайняя мера: отключить дом от водопровода. Сейчас этим занимаются в отношении частных домов.
За повторное подключение хозяйства придётся заплатить как минимум 25 тысяч — поэтому Водоканал рекомендует омичам не накапливать долги и вовремя оплачивать квитанции. Ведь от своевременной и полной их оплаты зависит надёжность работы водопровода в целом.