Омский водоканал начал отключать дома должников от водопровода

Омичи должны водоканалу более 600 миллионов рублей. Об этом сегодня, 3 июля, рассказала пресс-служба компании. По её словам, основными причинами появления задолженности являются непредоставление показаний счётчика, окончание срока его поверки или вообще отсутствие — в этом случае оплата начисляется по нормативу, который почти всегда превышает количество воды, потребляемой средним омичом.