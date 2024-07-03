Какие поправки предложили к законопроекту об изменении налоговой системы и на что они повлияют

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок к законопроекту о совершенствовании налоговой системы. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба Министерства финансов России. Документ дополнен и учитывает предложения, выдвинутые парламентом и бизнесом. Что включают в себя поправки и как они могут повлиять на налоговую систему — в материале «Вечерней Москвы».
Законодатели предлагают внедрить расширение преференций для отраслей информационных технологий и радиоэлектроники, а также предоставить для малых технологических компаний налоговые стимулы.
Нововведение позволит:
Еще одним изменением является освобождение плательщиков упрощенной системы налогообложения с доходом до 60 миллионов рублей от НДС. От косвенного налога будут избавлены плательщики при реализации подакцизных товаров, как это действует на текущее время. Данная мера увеличит финансовые поступления в бюджет в объеме 348 миллиардов рублей в будущем году.
Среди прочих перемен Минфин предлагает определить размеры коэффициента для расчета налогового вычета при использовании винограда для производства винодельческой продукции.
Перемены коснутся и налога на добычу полезных ископаемых. Например, на добычу угля и руды, используемой для минеральных удобрений. Также будут установлены параметры акциза на газ, который применяется при производстве аммиака.
Ожидается также трехразовое повышение налога на процессинговые центры букмекеров. Налоговые ставки будут устанавливаться законами региональных властей в следующих пределах: за один процессинговый центр букмекерской конторы от 50 тысяч до 250 тысяч рублей.
Не обойдется без уточнения действующих размеров государственной пошлины за юридически значимые действия, которые совершаются Росреестром. Мера повлияет в том числе и на индексацию размеров госпошлины за юридически значимые действия, которые касаются проведения аттестации, а также совершаемые антимонопольными ведомствами.
В РФ будут принимать к вычету акциз на фармсубстанцию этилового спирта при производстве медикаментов с объемной долей содержания этилового спирта ниже 20 процентов. Так, для компаний, использующих менее 500 тысяч литров в год фармсубстанции, вычет предоставлять независимо от включения в перечень произведенной продукции и без необходимости предоставлять документы, подтверждающие целевое использование фармсубстанции.
Будет введен единый подход относительно возможности покупать с нулевой ставкой акциза только денатурированный спирт в целях его использования для производства парфюмерной продукции, продукции бытовой химии, полиграфических красок, гелей, кремов на гелиевой основе.
Ставка будет расти постепенно — начиная с 1 процента от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года. При этом муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок.
Ожидается увеличение налогового вычета за сдачу нормативов ГТО до 18 тысяч рублей. Также будут выровнены условия для операций с цифровыми активами и ценными бумагами. При этом ставки по НДФЛ будут установлены на уровне не выше 15 процентов. Более того, будет введен единый размер фиксированного НДФЛ для владельцев пяти и более контролируемых иностранных компаний в сумме 25 миллионов рублей.
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По мнению доктора экономических наук Леонида Холода, новые поправки по налогам, которые собираются принять в РФ, могут благоприятно повлиять на экономику.
— Все эти меры позволят пополнить бюджет новыми финансовыми поступлениями. Также многие сферы начнут активнее развиваться. В частности, индустрия радиоэлектроники, информационных технологий, фармацевтическая сфера. То есть каждое из указанных в перечне Минфина направлений обретет новые возможности, — подчеркнул эксперт.
Холод предположил, что в перспективе список сфер, где налоговые преобразования тоже внедрят, непременно будет расширен.