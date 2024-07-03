Какие поправки предложили к законопроекту об изменении налоговой системы и на что они повлияют

Ожидается увеличение налогового вычета за сдачу нормативов ГТО до 18 тысяч рублей. Также будут выровнены условия для операций с цифровыми активами и ценными бумагами. При этом ставки по НДФЛ будут установлены на уровне не выше 15 процентов. Более того, будет введен единый размер фиксированного НДФЛ для владельцев пяти и более контролируемых иностранных компаний в сумме 25 миллионов рублей.