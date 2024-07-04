«Мы перестраховались, но будем учиться»

Финальной точкой маршрута по региону главы Минсельхоза и зампреда Госдумы стало мясоперерабатывающее предприятие «Агроэко». Гостям пришлось переодеться в белые халаты и теплые жилетки, так как в цехах поддерживается низкая температура. Общаться приходилось через наушник и микрофон, потому что на предприятии не только холодно, но еще и громко. «У нас вторая по мощности бойня в стране после “Мираторга”: 600 голов в час. При вашей поддержке надеемся увеличить мощности. Сейчас поставляем продукцию в Беларусь и Грузию и готовимся — во Вьетнам», — поделился Владимир Маслов и заверил госпожу Лут, что их продукция «очень вкусная», пообещав, что «потом» они ее продегустируют. Впрочем, когда именно это произойдет, бизнесмен не уточнил.