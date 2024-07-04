«Мы перестраховались, но будем учиться»

Во время визита в Воронежскую область 3 июля заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев открыл строительство молочного комплекса «Агроэко» под Воронежем. Затем с министром сельского хозяйства Оксаной Лут они посетили селекционно-семеноводческий центр «Золотой початок», Павловский техникум, построенный по госпрограмме многоквартирный дом и мясоперерабатывающее предприятие «Агроэко». За перемещениями федеральных чиновников наблюдал корреспондент «Ъ» Егор Якимов.
Накануне визита Алексея Гордеева и Оксаны Лут в регионе был введен оранжевый класс погодной опасности: днем прогнозировалось до +37 градусов Цельсия. Для церемонии закладки символического камня в строительство нового молочного комплекса ГК «Агроэко» в поле оборудовали шатер, где можно было укрыться от палящего солнца. Представители администрации Верхнемамонского района обсуждали последствия майских заморозков: «Много посевов погибло. В этом году только кукуруза хорошо уродится».
Эту тему продолжил председатель совета директоров и владелец ГК «Агроэко» Владимир Маслов, когда презентовал проект нового комплекса официальным гостям: «Мы увеличиваем земельные площади, сейчас у нас 100 тыс. га. В этом году по урожаю будут небольшие потери, у нас пострадали 10 тыс. га озимой пшеницы. Но мы успели их пересеять». Господин Маслов также рассказал зампреду Госдумы Алексею Гордееву, что в Верхнемамонском районе у «Агроэко» уже есть молочно-товарная ферма на 800 коров, которая демонстрирует «хорошие показатели», и назвал параметры нового комплекса. Объем инвестиций в проект — около 6 млрд руб., планируемые производственные мощности — 33,9 тыс. т молока в год. На предприятии рассчитывают создать более 130 рабочих мест.
«Вы извините, мы читали это все. Лучше скажите, почему сдача объекта в 2026 году? Это поздно», — прервал доклад господин Гордеев. «Мы перестраховались немножко, но будем учиться», — ответил Владимир Маслов и добавил, что перед проектированием комплекса в холдинге изучили опыт отечественных и зарубежных молочных производителей. Затем под торжественную музыку руководитель «Агроэко», зампред Госдумы, губернатор региона Александр Гусев и глава района Олег Михайлусов сорвали полотно с камня, символизирующего начало стройки молочного комплекса.
На предприятии «Золотой початок» в Павловском районе к господину Гордееву присоединилась глава Минсельхоза Оксана Лут. Представители компании рассказали, что семеноводческий центр производит до 10 тыс. т семян в год. В цехе масличных культур госпоже Лут приглянулись большие открытые мешки, в которых хранятся семена кукурузы и подсолнечника. Она попыталась взять горсть, но Алексей Гордеев ее остановил: «Не надо трогать!» Он опасался, что семена протравлены от вредителей, но сотрудники «Золотого початка» пояснили, что это не так.
Госпожа Лут поинтересовалась, есть ли у компании понимание, что делать с продукцией. «В этом году планируем покрыть две трети потребности региона в семенах кукурузы. Она сейчас составляет 6,1 тыс. т», — рассказали представители компании. После они показали чиновникам цех фасовки и новые тракторы с инфракрасными датчиками, используемые на предприятии.
Затем глава Минсельхоза и зампред Госдумы посетили Павловский техникум, созданный на базе шести аграрных учебных заведений региона. Техникум рассчитан на студентов, которые готовы работать в «Агроэко». Здание реконструировали и оборудовали здесь 13 лабораторий для практических занятий в рамках проекта «Профессионалитет». Федеральным чиновникам показали в числе прочего лабораторию, где будущих специалистов учат разделывать свиные туши.
Далее министру и зампреду продемонстрировали, что компания озабочена не только обучением сотрудников, но и условиями жизни. Вместе с Владимиром Масловым чиновники осмотрели многоквартирный дом в селе Елизаветовка, построенный в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», и даже побывали в квартире одного из жильцов — мастера цеха и отца двух детей Сергея Свиридова. Жилье он получил от «Агроэко». «По традиции перед заселением надо запускать не кошку, а свинку», — пошутил Алексей Гордеев. Гости пришли не с пустыми руками и вручили телевизор, робот-пылесос, умную колонку и детский шезлонг.
Финальной точкой маршрута по региону главы Минсельхоза и зампреда Госдумы стало мясоперерабатывающее предприятие «Агроэко». Гостям пришлось переодеться в белые халаты и теплые жилетки, так как в цехах поддерживается низкая температура. Общаться приходилось через наушник и микрофон, потому что на предприятии не только холодно, но еще и громко. «У нас вторая по мощности бойня в стране после “Мираторга”: 600 голов в час. При вашей поддержке надеемся увеличить мощности. Сейчас поставляем продукцию в Беларусь и Грузию и готовимся — во Вьетнам», — поделился Владимир Маслов и заверил госпожу Лут, что их продукция «очень вкусная», пообещав, что «потом» они ее продегустируют. Впрочем, когда именно это произойдет, бизнесмен не уточнил.
«Завод пока не загружен на полную мощность, но с выходом на нее сможет перерабатывать весь объем производства собственной продукции. Также ожидаем, что предприятие увеличит свои перспективы на экспорт», — заявила министр. После пресс-подхода замерзшая, но довольная делегация отправилась по своим делам, а голодные журналисты — на обед.