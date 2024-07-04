Пять главных новшеств выдачи микрокредитов в Беларуси: новые правила, ограничение процентов, отсрочка в тяжелой ситуации, предупреждение о рисках, досрочное погашение

«Применяться она будет к людям, попавшим к трудную жизненную ситуацию», — отметил Алексей Райко и уточнил, что в таким ситуациям относится, например, смерть супруга или супруги, потеря работы, признание человека нетрудоспособным (это может быть выход на пенсию, получение инвалидности первой, второй и третьей группы), а также длительный (более 40 дней) больничный или увеличение числа лиц, находящихся на иждивении кредитополучателя.