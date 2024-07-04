Пять главных новшеств выдачи микрокредитов в Беларуси: новые правила, ограничение процентов, отсрочка в тяжелой ситуации, предупреждение о рисках, досрочное погашение

В парламент Беларуси внесен законопроект «О потребительском кредите (микрозайме)». Важные новшества микрокредитования белорусов БелТА прокомментировал член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Алексей Райко.
Депутат отметил, что потребительскими кредитами занимаются в Беларуси более 20 банков, а вот микрокредиты выдают в 4 раза больше частных фирм — точнее, 82 организации. Это значит, что услуги быстрых кредитов под высокие проценты на короткий срок, населением востребованы.
Топ-5 новшеств микрокредитования в Беларуси
Первое новшество — обязанность банков и микрофинансовых организаций (МФО) бесплатно дать человеку до заключения договора информацию о его долговой нагрузке. То есть, о том, сколько будет «весить» его кредит в общей массе его доходов.
«При оформлении потребительского кредита вас уведомят о том, что ваши расходы превышают 40% от ваших доходов и вам необходимо взвешено подойти к принятию решения о заключении кредитного договора (микрозайма). Аналогичный подход в дальнейшем будет применяться и при предоставлении потребительского микрозайма», — отметил депутат.
При этом у потребителя будет полное право отказаться от дополнительных платных услуг банков и микрофинансовых организаций.
«И вам будут обязаны предложить кредит идентичный по сумме и сроку», — уточнил Алексей Райко.
Второе новшество в том, что потребительский кредит у банка и микрокредит у частника можно будет получить с участием третьих лиц, то есть делегировать уполномоченному лицу такую возможность от своего имени. И услуга эта будет бесплатной.
«То есть потребительский кредит (микрозайм) предоставит банк (МФО), а информировать об условиях кредитования (микрофинансирования), передавать документы в банк (МФО) и подписывать договор потребительского кредита (микрозайма) от их имени будет уполномоченное лицо», — отметил парламентарий.
Третье новшество, очень существенное, и касается оно процентов по микрокредитам, которые обычно весьма существенные. Так вот, в новом законе предполагается их ограничить.
«Сейчас в проекте закона предусмотрено, что сумма процентов по займу ограничена и не может превышать: суммы займа при сроке возврата не более года и двукратной сумме займа при сроке возврата более одного года», — подчеркнул парламентарий.
Четвертое новшество касается досрочного погашения взятого кредита или микрозайма. В этом случае нельзя будет на потребителя наложить штраф, в том числе и пеню. Вернул взятое досрочно — и хорошо.
Пятое новшество носит явно социальный характер. Это предоставление отсрочки платежа по договору потребительского кредита или микрозайма на срок не менее трех месяцев.
«Применяться она будет к людям, попавшим к трудную жизненную ситуацию», — отметил Алексей Райко и уточнил, что в таким ситуациям относится, например, смерть супруга или супруги, потеря работы, признание человека нетрудоспособным (это может быть выход на пенсию, получение инвалидности первой, второй и третьей группы), а также длительный (более 40 дней) больничный или увеличение числа лиц, находящихся на иждивении кредитополучателя.
«При этом срок договора продлевается на срок предоставления отсрочки», — отметил специалист.