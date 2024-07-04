Российский бюджет получил от приватизации в 10 раз больше ожидаемого

Уточняется, что причиной таких результатов стала продажа 100% акций компаний ООО «Терней Золото», АО «Ремэнергомеханизация» и АО «Электроагрегат». Также в апреле в полном объеме были проданы акции АО «Росспиртпром» на сумму свыше 8 миллиардов рублей. В планах же министра финансов РФ Антона Силуанов получить от приватизации в 2024 году доход до 100 миллиардов рублей.