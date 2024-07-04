У одного из крупнейших портов Приморья сменился руководитель

Рыбпорт в 2023 году обработал 5,065 млн тонн грузов, что на 0,5% превышает показатель 2022 года. В том числе, было перевалено 3,656 тысяч тонн грузов в контейнерах (рост на 9,8% к 2022 году), 1,019 млн тонн угля (сокращение на 4,2%) и 251 тысячу тонн рыбопродукции (сокращение на 3,4%). Общий объем капвложений в 2023 году составил 3,09 млрд рублей против 517,2 млн рублей в 2022 году.