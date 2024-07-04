У одного из крупнейших портов Приморья сменился руководитель

Совет директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» («Владморрыбпорт») сразу после годового собрания акционеров досрочно прекратил полномочия генерального директора компании Александра Шевченко и назначил новым руководителем Александра Евдокимова, который по данным участников рынка возглавляет «фракцию» акционеров порта, противостоящих «альянсу» экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина и бывшего вице-губернатора Сахалинской области Аркадия Пинчевского, сообщает ИА PrimaMedia.
Бывший член совета директоров АО «Находкинский морской торговый порт» Александр Шевченко официально возглавил «Владморрыбпорт» 27 мая 2008 года, сменив на этой должности Дмитрия Жуланова.
Бизнесмен Александр Евдокимов ранее не имел опыта работы в стивидорной отрасли. Ему принадлежит порядка десяти компаний, в том числе ООО «Рыбинвесткомпани» (Москва), которое специализируется на оптовой торговле рыбой и морепродуктами.
На начало 2023 года Евдокимову принадлежало 47,371% (47,6% обыкновенных) акций «Владморрыбпорта». Пакет в своё время был сформирован в том числе за счет акций, которыми владел Денис Сарана, до сих пор остающийся в совете директоров рыбпорта.
В начале марта он направил миноритариям «Владморрыбпорта» обязательное предложение о выкупе принадлежащих им акций. Стоимость выкупа была установлена на уровне 442 рублей за акцию номиналом 1 рубль. Но по факту предъявленных к выкупу акций оказалось крайне мало. Поэтому группы акционеров остались на прежних позициях.
Отметим, что в мае 2024 года одним из крупнейших акционеров порта стал бывший вице-губернатор Сахалинской области Аркадий Пинчевский. Он стал собственником 50% долей московской компании «Геотэкс», владеющей 51,9% акций ОАО «Владивостокский морской рыбный порт».
Ранее 90% «Геотекса» контролировал Дарькин (22,01% напрямую, 67,99% — через ООО «ТИГР-Инфраструктура»).
По данным ЕГРЮЛ, Пинчевский является гендиректором и владельцем ООО «Евразийский рыбный центр», которое планирует построить во Владивостоке новый рыбный порт с общим объемом инвестиций 9 млрд рублей. Запуск нового порта запланирован на 2026 год. За счет средств, предоставленных ВЭБ.РФ, будет профинансирован выкуп имущественного комплекса, на базе которого создается порт.
Пинчевский также является совладельцем нескольких структур крабодобытчика — группы компаний «Антей» (вместе с партнером Игорем Михновым). На своем сайте ЕРЦ называет себя «единственным поставщиком краба ГК “Антей” на российский рынок».
Отметим, что акционеры «Владморрыбпорта» на годовом собрании по итогам 2023 года приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, а вся чистая прибыль за прошлый год в размере 800,3 млн рублей направлена в фонд накопления. По итогам 2015−2022 годов «Владморрыбпорт» ни разу не начислял дивиденды.
В новый совет директоров рыбпорта были избраны 9 человек, в том числе в его состав впервые вошел Аркадий Пинчевский.
«Владивостокский морской рыбный порт» представляет собой универсальный перегрузочный комплекс. Производственные мощности расположены на 11 причалах порта Владивостока, они рассчитаны на 7,5 млн тонн грузов различной номенклатуры в год, в том числе около 620 тысяч тонн рыбопродукции и 500 тысяч TEU (эквивалент 20-футового контейнера).
Рыбпорт в 2023 году обработал 5,065 млн тонн грузов, что на 0,5% превышает показатель 2022 года. В том числе, было перевалено 3,656 тысяч тонн грузов в контейнерах (рост на 9,8% к 2022 году), 1,019 млн тонн угля (сокращение на 4,2%) и 251 тысячу тонн рыбопродукции (сокращение на 3,4%). Общий объем капвложений в 2023 году составил 3,09 млрд рублей против 517,2 млн рублей в 2022 году.