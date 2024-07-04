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Создание двух масштабных проектов обсудили в правительстве Иркутской области

Планируется создать лесоперерабатывающее производство в Усть-Куте.

Источник: Комсомольская правда

Создание двух масштабных проектов, которые окажут влияние на развитие региона обсудили на заседании Инвестиционного совета при губернаторе Иркутской области. Один из них предполагает возведение в городе Усть-Куте лесоперерабатывающего производства. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

— Правительство региона ведет комплексную работу по поддержке инвесторов. Сегодня члены Инвестсовета признали два проекта соответствующими критериям. Это даст инициаторам проектов право в дальнейшем заключить инвестиционные соглашения и получить земельные участки в аренду без торгов, — поделился председатель правительства региона Константин Зайцев.

Второе предложение затрагивает ключевые отрасли экономики. Планируется выпускать четыре высокотехнологичных вида химпродуктов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с начала 2024 года экспорт сладостей из Иркутской области увеличился на 21%. Основной поток идет в Китай и Монголию.

экономика