Создание двух масштабных проектов обсудили в правительстве Иркутской области

Создание двух масштабных проектов, которые окажут влияние на развитие региона обсудили на заседании Инвестиционного совета при губернаторе Иркутской области. Один из них предполагает возведение в городе Усть-Куте лесоперерабатывающего производства. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.