Создание двух масштабных проектов обсудили в правительстве Иркутской области

Создание двух масштабных проектов, которые окажут влияние на развитие региона обсудили на заседании Инвестиционного совета при губернаторе Иркутской области. Один из них предполагает возведение в городе Усть-Куте лесоперерабатывающего производства. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
— Правительство региона ведет комплексную работу по поддержке инвесторов. Сегодня члены Инвестсовета признали два проекта соответствующими критериям. Это даст инициаторам проектов право в дальнейшем заключить инвестиционные соглашения и получить земельные участки в аренду без торгов, — поделился председатель правительства региона Константин Зайцев.
Второе предложение затрагивает ключевые отрасли экономики. Планируется выпускать четыре высокотехнологичных вида химпродуктов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с начала 2024 года экспорт сладостей из Иркутской области увеличился на 21%. Основной поток идет в Китай и Монголию.