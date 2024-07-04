Отзывать продукцию, не соответствующую требованиям техрегламентов ЕАЭС, будут в Казахстане

Субъект внутренней торговли составляет список изымаемой продукции с отражением ее наименования, производителя, количества (единица в штуках, масса в килограммах, объем в литрах), стоимости, сведений о документе об оценке соответствия, а также номера партии и даты изготовления (при наличии на упаковке или в товаросопроводительных документах и (или) товарно-транспортной накладной) в двух экземплярах. Один экземпляр списка предоставляется должностному лицу после завершения изъятия несоответствующей продукции.