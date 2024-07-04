В АО «Метафракс» Перми сменился исполнительный директор компании

В пермском АО «Метафракс Кемикалс» должность исполнительного директора занял Максим Нахшунов. Об этом сообщили в «Ъ-Прикамье».
«Известно, что господин Нахшунов пришел в “Метафракс из АО “Росхим””, — пишет издание.
За 27 лет Метафракс Групп существуют на рынке уже более 25 лет. Головное предприятие Метафракс Кемикалс находится в Пермском крае в Губахе. Сейчас общее число сотрудников компании составляет более трех тысяч человек.
Ранее «Комсомолка» писала, что должность гендиректора губахинского «Метафракса» занял Альберт Худайбирдин. Его кандидатуру выдвинуло Росимущество.