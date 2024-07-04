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В АО «Метафракс» Перми сменился исполнительный директор компании

Должность занял Максим Нахшунов из АО «Росхим».

Источник: Комсомольская правда

В пермском АО «Метафракс Кемикалс» должность исполнительного директора занял Максим Нахшунов. Об этом сообщили в «Ъ-Прикамье».

«Известно, что господин Нахшунов пришел в “Метафракс из АО “Росхим””, — пишет издание.

За 27 лет Метафракс Групп существуют на рынке уже более 25 лет. Головное предприятие Метафракс Кемикалс находится в Пермском крае в Губахе. Сейчас общее число сотрудников компании составляет более трех тысяч человек.

Ранее «Комсомолка» писала, что должность гендиректора губахинского «Метафракса» занял Альберт Худайбирдин. Его кандидатуру выдвинуло Росимущество.