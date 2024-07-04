Последний шаг. Экспертиза одобрила проект зеленой линии метро в Петербурге

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект по строительству зеленой линии метро в Петербурге. Без него прокладывать тоннель было нельзя.



Как рассказали источники «Фонтанки», заключение датировано 21 июня. Оно относится к спроектированному участку от станции «Беговая» через «Яхтенную» до «Каменки» и далее — до демонтажной камеры. Это значит, что теперь требуется только разрешение на строительство, чтобы сооружать тоннель и станции.



«Фонтанка» рассказывала, что первые допсоглашения по Невско-Василеостровской линии к рамочному соглашению с «Метростроем Северной столицы» город заключил в конце 2022 года, они касались подготовительного этапа строительства и монтажа проходческого щита «Надежда» в стартовом котловане на Туристской улице. Тогда предполагалось, что строить начнут в середине 2023 года, но весной проходческий комплекс еще собирали и приводили в порядок. В июне его запустили в тестовом режиме, который официально продолжается до сих пор, так как без согласования экспертизы и разрешения строить ничего нельзя. Судя по всему, в процессе строительства «Метрострой Северной столицы» выкупит у банкротного «Метростроя» этот двухпутный щит, сейчас он находится в аренде.



Само продолжение зеленой линии от «Беговой» на север с двумя станциями («Яхтенная» на пересечении Туристской и Богатырского и «Каменка» на углу Комендантского и Шуваловского проспектов) планируется достроить в 2028 году. «Фонтанка» показывала, как они будут выглядеть: у обеих подземные вестибюли с выходами на поверхность.