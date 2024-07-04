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Венгерская IT-компания разработает «умную» систему парковки для Ташкента

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Специалисты из Венгрии создадут в Ташкенте автоматизированную систему «умной» парковки, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Посол Узбекистана в Венгрии Ойбек Шахавдинов обсудил с советником генерального директора компании iCell Габором Пуштаи инвестиционный проект в сфере дорожной и городской инфраструктуры.

Специалисты венгерской компании уже более года изучают возможные варианты эффективной реализации проекта «умной» парковки исходя из условий и специфики узбекской столицы. Воплощение проекта позволит наладить управление парковками внутри быстрорастущего Ташкента. В его основе — внедрение и использование высокотехнологических датчиков. Предполагается, что поиск и резерв парковочных мест, а также их оплата будут осуществляться через мобильное приложение.

Для справки. Венгерская компания iCell специализируется на разработке программного обеспечения и предоставлении услуг в различных технологических и телекоммуникационных секторах. Основная сфера деятельности компании — управление автопарками, решения по умным парковкам, IоТ-услуги (интернет вещей), управление энергией и инфраструктурой, разработка приложений для всех видов отраслей.