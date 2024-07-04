Венгерская IT-компания разработает «умную» систему парковки для Ташкента

Специалисты венгерской компании уже более года изучают возможные варианты эффективной реализации проекта «умной» парковки исходя из условий и специфики узбекской столицы. Воплощение проекта позволит наладить управление парковками внутри быстрорастущего Ташкента. В его основе — внедрение и использование высокотехнологических датчиков. Предполагается, что поиск и резерв парковочных мест, а также их оплата будут осуществляться через мобильное приложение.