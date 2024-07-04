«Газета.Ru» перечислила все автомобильные новинки лета в России

В России обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max предлагается по цене от 2,77 млн руб. за переднеприводный автомобиль с турбомотором 1.6 мощностью 150 л. с., который работает в паре с вариатором. Старшая версия с широким набором электронных водительских ассистентов оценивается в 3,1 млн руб. без учета скидок и спецпредложений.