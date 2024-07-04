Раздельный сбор мусора в Крыму: какие перспективы

«В Крыму сейчас есть дуальный сбор мусора: органика в один контейнер, все остальное, что подлежит переработке — в другой контейнер. Далее надо переходить на тройной, четверной сбор мусора этапами в два, три года. Надо понимать, куда мы движемся».
По его словам, на территории полуострова нужно активнее внедрять раздельный сбор мусора. В перспективе должны быть отдельные контейнеры под макулатуру, под пластик и под органику.
«Мы должны понимать, сколько контейнеров нужно закупать, где они должны стоять. Необходимы актуальные данные», — отметил Андрей Гаук.
Член общественного совета при Министерстве ЖКХ РК также обратил внимание, что органические отходы — это отходы животного и растительного происхождения, которые достаточно быстро разлагаются.
Органика используется в том числе для изготовления удобрений, для кормов. Последнее актуальное ее использование — выделение энергии. Выделяемый в процессе брожения отходов газ используется на нужды предприятия по мусоропереработке, в частности, на отопление, создание электроэнергии.
В начале июня глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму строят экотехнопарки для обработки твердых коммунальных отходов, а также возводят новые очистные сооружения, благодаря которым становится чище морская экосистема. Все это — общая задача по сбережению природы полуострова.