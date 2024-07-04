Раздельный сбор мусора в Крыму: какие перспективы

«В Крыму сейчас есть дуальный сбор мусора: органика в один контейнер, все остальное, что подлежит переработке — в другой контейнер. Далее надо переходить на тройной, четверной сбор мусора этапами в два, три года. Надо понимать, куда мы движемся».