Узбекистан готов предоставить Татарстану кадры в обмен на их обучение

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан планирует готовить специалистов для своих предприятий из граждан Узбекистана. На встрече, в которой приняли участие руководители большинства ташкентских вузов, обсуждался потенциал организаций среднего профессионального звена РТ, сферы, которые наиболее остро нуждаются в кадрах, а также вопросы, которые необходимо решить для организации подобной системы подготовки.