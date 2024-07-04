Спыну: Кишиневский международный аэропорт требует 250−300 миллионов евро инвестиций

В своем Telegram он привел некоторые цифры. Так, за шесть месяцев текущего года пассажиропоток увеличился на 39% по сравнению с прошлым годом. В числе основных причин роста министр назвал «открытие новых рейсов и увеличение числа авиакомпаний, которые возобновили или начали полеты» из кишиневского аэропорта.
«Текущая инфраструктура аэропорта больше не сможет справляться с растущим потоком пассажиров. Мы осознаем текущую перегруженность аэропорта, которая будет увеличиваться по мере роста числа пассажиров. Решение одно: серьёзные инвестиции в аэропорт».
Он анонсировал планы по скорейшему проведению технико-экономического обоснования для нового терминала, автостоянки, взлетно-посадочной полосы и других необходимых технологий для эффективной работы аэропорта.
«Необходимые инвестиции оцениваются в 250−300 миллионов евро», — уточнил министр инфраструктуры и регионального развития.
Он также отметил, что ведомство продолжает переговоры «с несколькими авиакомпаниями для расширения количества маршрутов из аэропорта».