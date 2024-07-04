Спыну: Кишиневский международный аэропорт требует 250−300 миллионов евро инвестиций

В своем Telegram он привел некоторые цифры. Так, за шесть месяцев текущего года пассажиропоток увеличился на 39% по сравнению с прошлым годом. В числе основных причин роста министр назвал «открытие новых рейсов и увеличение числа авиакомпаний, которые возобновили или начали полеты» из кишиневского аэропорта.