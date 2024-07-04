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Огурцы резко подорожали в Свердловской области

В Свердловской области за неделю огурцы подорожали на 10%. Об этом говорится в регулярном отчете Свердловскстата о потребительских ценах.

Килограмм огурцов сейчас можно купить за 143 рубля. Немного выросли в цене яблоки (162 рубля), капуста (41 рубль), лук (48 рублей), морковь (75 рублей). Незначительно снизилась стоимость свеклы (78 рублей). Других существенных колебаний цен на продукты в регионе не зафиксировано.

Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов рассказал, что за последнюю неделю июня стоимость белого хлеба в России увеличилась почти на 6% Общая стоимость корзины из 14 продуктов за период с 22 по 29 июня снизилась на 0,7%, уточнил Абрамов. Самое сильное изменение цены произошло у моркови — она подешевела на 16%.

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