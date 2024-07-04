Огурцы резко подорожали в Свердловской области

Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов рассказал, что за последнюю неделю июня стоимость белого хлеба в России увеличилась почти на 6% Общая стоимость корзины из 14 продуктов за период с 22 по 29 июня снизилась на 0,7%, уточнил Абрамов. Самое сильное изменение цены произошло у моркови — она подешевела на 16%.