Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 июля

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 472,57 тенге, евро — 508,34 тенге, рубля — 5,4 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 470 тенге, продажи — 475 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 504 тенге, продажи — 513 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 5,17 тенге, продажи — 5,37 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 473,7 тенге, продажи — 476,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 510 тенге, продажи — 514 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 5,25 тенге, продажи — 5,37 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 474 тенге, продажи — 476 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 506 тенге, продажи — 515 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5,27 тенге, продажи — 5,33 тенге.