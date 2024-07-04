Минниханов открыл в Зеленодольске третью очередь распределительного центра Ozon

В Зеленодольске 3 июля запустили третью очередь оптово-распределительного центра Ozon и приступили к строительству четвертой. В открытии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.
По словам Минниханова, вся программа реализации интернет-торговли в республике направлена на качественное обслуживание жителей и на возможность продавцам региона выходить на рынок. Благодаря этим возможностям за четыре года число продавцов выросло с 321 до 60 тысяч человек.
В третью очередь вложили около 2,8 миллиарда рублей. Общая площадь помещений составила почти 47 тысяч квадратных метров. В четвертую очередь направят почти восемь миллиардов рублей.
Напомним, в Татарстане запустили новый сервис для упрощения работы на маркетплейсах. Благодаря ему предприниматели могут на безвозмездной основе получить помощь с размещением товаров на одном из выбранных платформах.