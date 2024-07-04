Совместная с Huawei китайская марка авто Seres пришла в Беларусь

К преимуществам автомобилей Seres относят полный привод, большой и яркий дисплей мультимедийной системы, который русифицирован и работает на базе Android. Кроме того, он поддерживает беспроводные подключения смартфонов по протоколам как Apple CarPlay, так и Android Auto. Запас хода в электромобиле составляет более 1200 километров.