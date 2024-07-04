Совместная с Huawei китайская марка авто Seres пришла в Беларусь, пишет портал av.by.
В сообщении говорится, что автомобильный дом «Энергия ГмбХ», который занимается поставкой машин Mercedes, сказал про вывод на рынок Беларуси еще одного китайского бренда — электромобиль Seres. По указанной маркой выпускается адаптированная для европейцев версия китайский авто Aito, который создаются совместно с Huawei.
К преимуществам автомобилей Seres относят полный привод, большой и яркий дисплей мультимедийной системы, который русифицирован и работает на базе Android. Кроме того, он поддерживает беспроводные подключения смартфонов по протоколам как Apple CarPlay, так и Android Auto. Запас хода в электромобиле составляет более 1200 километров.