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Совместная с Huawei китайская марка авто Seres пришла в Беларусь

В Беларуси будут продавать машины еще одной китайской марки.

Источник: Комсомольская правда

Совместная с Huawei китайская марка авто Seres пришла в Беларусь, пишет портал av.by.

В сообщении говорится, что автомобильный дом «Энергия ГмбХ», который занимается поставкой машин Mercedes, сказал про вывод на рынок Беларуси еще одного китайского бренда — электромобиль Seres. По указанной маркой выпускается адаптированная для европейцев версия китайский авто Aito, который создаются совместно с Huawei.

К преимуществам автомобилей Seres относят полный привод, большой и яркий дисплей мультимедийной системы, который русифицирован и работает на базе Android. Кроме того, он поддерживает беспроводные подключения смартфонов по протоколам как Apple CarPlay, так и Android Auto. Запас хода в электромобиле составляет более 1200 километров.

экономика