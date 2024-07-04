Крым станет поставщиком семян сахарной свеклы — эксперт

По его словам, фермеры должны иметь возможность на небольших участках самостоятельно выращивать семена сахарной свеклы, а ученые, в свою очередь, им в этом помогут — подскажут, дадут технологию. Более того, в Крыму в каждом хозяйстве должны быть семенные участки, потому что это позволяют природно-климатические условия региона, убежден НИИСХ.