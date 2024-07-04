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Крым станет поставщиком семян сахарной свеклы — эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости Крым. В ближайшие несколько лет Крым должен обеспечить до 60 процентов потребностей всей России в семенах сахарной свеклы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал директор ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» Владимир Паштецкий, отметив, что именно такая задача поставлена.

Источник: РИА "Новости"

«В Крыму около 350 гектаров семенников сахарной свеклы заложено. Сейчас создается кооперация, где ставится задача — через два-три года Крым должен обеспечить минимум 50−60 процентов потребностей страны в семенах сахарной свеклы», — рассказал он.

Раньше в России не было своих семян сахарной свеклы. Сегодня ситуация кардинально другая — уже насчитывается порядка тридцати гибридов сортов отечественной селекции, уточнил Паштецкий.

По его словам, фермеры должны иметь возможность на небольших участках самостоятельно выращивать семена сахарной свеклы, а ученые, в свою очередь, им в этом помогут — подскажут, дадут технологию. Более того, в Крыму в каждом хозяйстве должны быть семенные участки, потому что это позволяют природно-климатические условия региона, убежден НИИСХ.

В России после введенных со стороны европейских стран санкций на экспорт семян стало активно развиваться отечественная селекция и семеноводство.

В Крыму возделыванием семян сахарной свеклы занимаются предприятия Джанкойского, Советского, Красногвардейского и Красноперекопского районов.

сельское хозяйство