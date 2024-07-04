Правоохранители изъяли более 60 кг санкционного сыра из магазина в Иркутске

Правоохранителями во время проверки был найден магазин, в котором торгуют санкционной продукцией. Известно, что сыры реализуемые на торговой точке поставлялись из страны Евросоюза. Суммарно из магазина изъяли более 60 кг запрещенной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
— По постановлению Байкало-Ангарского транспортного прокурора продавец привлечен к административной ответственности по статье о незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, — пояснили в ведомстве.
Продавцу теперь предстоит оплатить штраф в размере трех тысяч рублей. За исполнением проследят в прокуратуре.
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