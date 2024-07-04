Правоохранители изъяли более 60 кг санкционного сыра из магазина в Иркутске

Правоохранителями во время проверки был найден магазин, в котором торгуют санкционной продукцией. Известно, что сыры реализуемые на торговой точке поставлялись из страны Евросоюза. Суммарно из магазина изъяли более 60 кг запрещенной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.