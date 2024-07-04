«Доставка и грузоперевозки»: названы вакансии Красноярска, где выросли зарплаты

Кроме логистики, значительный прирост зарплатных предложений для новых сотрудников наблюдается в сфере продаж. Соискатели в этой отрасли в 1 полугодии 2024 года могли рассчитывать в среднем на 50 274 рублей в месяц, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.