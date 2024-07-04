«Доставка и грузоперевозки»: названы вакансии Красноярска, где выросли зарплаты

Наибольший прирост средних зарплатных предложений в Красноярске произошел в сфере доставок и грузоперевозок (+24%). За полный рабочий день средний уровень зарплатных предложений для новых сотрудников по итогам полугодия составил 109 710 рублей в месяц.
Кроме логистики, значительный прирост зарплатных предложений для новых сотрудников наблюдается в сфере продаж. Соискатели в этой отрасли в 1 полугодии 2024 года могли рассчитывать в среднем на 50 274 рублей в месяц, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Еще одна сфера со значительный ростом средних предлагаемых зарплат — банки и инвестиции. В 1 полугодии текущего года кандидатам предлагали в среднем 67 588 рублей в месяц, что на 9% больше, чем в 1 полугодии 2023 года.
«Рост средних предлагаемых зарплат в сферах доставки и логистики, продажи, банков и инвестиций, обусловлен главным образом высоким спросом на кадры. В частности в сфере транспорта и логистики продолжающееся развитие электронной коммерции и необходимость эффективных цепочек поставок требуют привлечения квалифицированных специалистов, что также отражается на уровне предлагаемых зарплат, особенно для водителей грузовых автомобилей», — комментирует Артем Егоренков, директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы.