Нацбанк Узбекистана разместил международные облигации на Лондонской фондовой бирже

По информации «Дунё», общая стоимость облигаций оценивается в 411 миллионов долларов. Средства, собранные путем выпуска данных облигаций на Лондонской фондовой бирже, будут направлены на реализацию важных инфраструктурных проектов и экономический рост Узбекистана.
В этой финансовой сделке приняли участие известная аудиторская фирма Deloitte и Ernst & Young, а также юридические консалтинговые компании Dentons и Linklaters.
По мнению иностранных партнеров, новаторские усилия Национального банка Узбекистана по выпуску международных облигаций в узбекских сумах послужат моделью для других коммерческих структур в стране и откроют период новых финансовых возможностей и роста.