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Нацбанк Узбекистана разместил международные облигации на Лондонской фондовой бирже

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В ходе визита узбекской делегации в Лондон во главе с председателем Национального банка внешнеэкономической деятельности Алишером Мирсоатовым на Лондонской фондовой бирже были размещены международные облигации, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации «Дунё», общая стоимость облигаций оценивается в 411 миллионов долларов. Средства, собранные путем выпуска данных облигаций на Лондонской фондовой бирже, будут направлены на реализацию важных инфраструктурных проектов и экономический рост Узбекистана.

В этой финансовой сделке приняли участие известная аудиторская фирма Deloitte и Ernst & Young, а также юридические консалтинговые компании Dentons и Linklaters.

По мнению иностранных партнеров, новаторские усилия Национального банка Узбекистана по выпуску международных облигаций в узбекских сумах послужат моделью для других коммерческих структур в стране и откроют период новых финансовых возможностей и роста.

экономика