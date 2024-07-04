Строительство пяти станций метро в ТиНАО завершится до конца года

Кроме того, в ТиНАО возводят новый участок дублера Калужского шоссе — трасса Мамыри — Пенино — Шарапово. Он будет введен в эксплуатацию в сентябре 2024 года. В ходе осмотра строительства участка Сергей Собянин обратил внимание, что в ТиНАО проживают около 750 тысяч человек, поэтому здесь требуется строительство инфраструктуры, станций метро и Московских центральных диаметров.