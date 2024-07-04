В Самаре скорректируют правила застройки и землепользования

Изменения внесли после предложений нескольких застройщиков. Так, ЗАО «Арника» предложило установить на карте зонирование территории площадью 1,78 га, подпадающей под комплексное развитие территорий (КРТ). Речь идет о земельном участке в границах улиц Революционной, Корабельной, Третьего проезда, улицы Артемовской в Октябрьском районе.
Кроме того, застройщик предложил установить здесь же основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Напомним, в сентябре 2023 г. ЗАО «Арника» (входит в строительный холдинг «Град» Эдуарда Шматкова; компания строит ЖК «Акварель» на 5-й просеке) стало единственным участником, допущенным к торгам на комплексное развитие территории жилой застройки в границах улиц Революционной, Корабельной, Третьего проезда, улицы Артемовской в Октябрьском районе Самары. Сейчас с компанией заключен договор о КТР.
Еще одни изменения в ПЗЗ предложили АО «Меркурий» и АО «Риф». Компании просят изменить зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения) в отношении земельного участка площадью 25,4 тыс. «квадратов» на ул. Партизанской.
В ближайшее время проект направят в департамент градостроительства на проверку, а также вынесут документ на общественные обсуждения.