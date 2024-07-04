В Самаре скорректируют правила застройки и землепользования

Напомним, в сентябре 2023 г. ЗАО «Арника» (входит в строительный холдинг «Град» Эдуарда Шматкова; компания строит ЖК «Акварель» на 5-й просеке) стало единственным участником, допущенным к торгам на комплексное развитие территории жилой застройки в границах улиц Революционной, Корабельной, Третьего проезда, улицы Артемовской в Октябрьском районе Самары. Сейчас с компанией заключен договор о КТР.