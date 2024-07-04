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В Центробанке прогнозируют пик годовой инфляции в РФ в июле

В Центробанке прогнозируют пик годовой инфляции в РФ в июле, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Об этом заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

«Пик годовой инфляции, наверно, мы пронаблюдаем сейчас в июле, в том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ, которое является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции», — сообщил Алексей Заботкин в интервью.

Он также отметил, что из расчета годовой инфляции будут выходить высокие темпы роста, которые были в августе-ноябре прошлого года, а также за счет того, что текущие темпы роста цен будут замедляться из-за ужесточения денежно-кредитных условий. «Мы рассчитываем увидеть постепенное снижение годовой инфляции, начиная с августа-сентября», — заключил он.

экономика
инфляция