В Центробанке прогнозируют пик годовой инфляции в РФ в июле

Он также отметил, что из расчета годовой инфляции будут выходить высокие темпы роста, которые были в августе-ноябре прошлого года, а также за счет того, что текущие темпы роста цен будут замедляться из-за ужесточения денежно-кредитных условий. «Мы рассчитываем увидеть постепенное снижение годовой инфляции, начиная с августа-сентября», — заключил он.