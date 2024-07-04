В Волгоградской области резко подорожали сезонные овощи

Жители Волгоградской области продолжают удивляться ценам на сезонные овощи. Волгоградстат опубликовал актуальные цены за минувшую неделю. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru эксперты, с 25 июня по 1 июля резко подскочили в цене морковь (+9,8%), огурцы (+3,3%), яблоки, капуста (+1,1%). Также подорожали колбаса (+2,7%), водка (+1,7%), мука, молоко и маргарин (+1,3).
За этот период некоторые продукты подешевели. Снизились в цене лук (-8,4%), свекла (-3,4%), картофель (-1,2%), помидоры (-1,1%), бананы (-0,3%). Немного изменились ценники на яйца (-0,3%), чай (-0,2%), сосиски, сардельки (-0,1%).