В Волгоградской области резко подорожали сезонные овощи

Жители Волгоградской области продолжают удивляться ценам на сезонные овощи. Волгоградстат опубликовал актуальные цены за минувшую неделю. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru эксперты, с 25 июня по 1 июля резко подскочили в цене морковь (+9,8%), огурцы (+3,3%), яблоки, капуста (+1,1%). Также подорожали колбаса (+2,7%), водка (+1,7%), мука, молоко и маргарин (+1,3).