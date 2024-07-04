«Выживаем только благодаря этой помощи»: В Гагаузии уже в третий раз получили ежемесячные надбавки от Евгении Гуцул

Вопреки «пророчествам» некоторых депутатов Народного собрания и препятствиям со стороны республиканских властей, в Гагаузии более 25 тысяч жителей уже третий месяц получают надбавки в размере 2 тысяч леев.
Пенсионеры и работники бюджетной сферы автономии в третий раз получают ежемесячные надбавки к пенсиям и зарплатам. Пенсионеры из трех районов автономии отметили, что дополнительная поддержка, оказываемая из внебюджетных средств, очень ощутима и «позволяет закрыть потребности, на которые раньше не хватало средств». Они признаются, что мизерных пенсий едва хватает на оплату услуг, а надбавка — хорошее подспорье для полноценной жизни.
«Я очень благодарна Илану Шору и башкану Гагаузии за надбавки. Спасибо им большое. Раньше выживали, а сейчас все хорошо. Не знаю, что бы мы делали, если бы помощи не было», — рассказала пенсионерка Мария Павлиогло из Вулканешт.
«Я благодарна очень. У меня муж болеет, денег не хватало. А сейчас очень ощутимо», — подчеркнула Федора Карагяур, жительница Вулканешт.
«Спасибо блоку “Победа”, спасибо Евгении Александровне Гуцул и Илану Мироновичу Шор. Мы очень рады и довольны, что вы оказываете нам эту помощь», — заявил житель села Баурчи Иван Курдогло.
КАРТЫ «МИР» — РЕЗУЛЬТАТ БЛОКИРОВКИ ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИЕЙ И САНДУ ПРЯМЫХ ВЫПЛАТ НАДБАВОК
Изначально механизм выплат предусматривался максимально простым и удобным для жителей автономии. В октябре 2023 года спонсоры перечислили 15 миллионов леев на специальный счет Главного Управления Здравоохранения и Социальной Защиты Гагаузии для выплат ежемесячных надбавок пенсионерам. Надбавки в размере 1000 леев должны были получать пожилые люди с пенсией, не превышающей 3000 леев. Однако, центральные власти Молдовы заблокировали эти средства 31 октября.
«Своими действиями центральные власти не просто заблокировали выплату надбавок. Правящая партия PAS и Майя Санду лишили тысячи семей в автономии надежды на то, что зимой они не останутся один на один с фактурами за природный газ, высокими ценами на продукты питания и лекарства. Им никакого дела до десятков тысяч пенсионеров, которые с ужасом ждут наступления холодов, потому что у них нет средств ни на покупку дров, ни на оплату счетов за природный газ», — заявила тогда Евгения Гуцул.
Выплата надбавок пенсионерам и работникам бюджетной сферы АТО Гагаузия было одним из ключевых предвыборных обещаний команды Евгении Гуцул. В апреле 2024 года башкан Гагаузии встретилась с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Благодаря договоренностям, с 1 мая пенсионеры Гагаузии начали получать по 10 тысяч рублей в месяц на российские банковские карты «Мир», что эквивалентно 2 тысячам леев.
«Это очень важный момент для нас. Россия снова спасла наш народ и подтвердила свой статус друга и защитника гагаузов», — отметила Евгения Гуцул.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ «МИР» АБСОЛЮТНО ЗАКОННО
По последней информации, карты «Мир» оформили более 25 тысяч человек в Гагаузии. Люди уже получили выплаты за апрель, за май, уже приходят выплаты и за июнь. Однако центральные власти Молдовы продолжают запугивать жителей автономии, чтобы те отказались от использования российских карт «Мир». Глава Нацбанка Анка Драгу заявила о возможности уголовного наказания за использование этих карт.
Евгения Гуцул отметила, что в европейской стране подобные заявления главы Нацбанка привели бы к его отставке.
«Но увы, в Молдове высокопоставленным чиновникам можно запугивать людей уголовными делами, если они чем-то не угодили PAS», — заявила она.
Башкан обратилась к жителям Гагаузии, а также Оргеева и Тараклии, где по просьбе примаров тоже начнут выплачивать пособия. Она подчеркнула, что все угрозы — это акт бессилия PAS.
«В отличие от Санду и партии власти, наша команда не обещает, что вы станете жить хорошо через 30−40−50 лет. Мы приходим уже сегодня к вам с конкретными решениями и проектами», — добавила башкан.
КАК ОБНАЛИЧИТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ?
Как обналичивать финансовую помощь, полученную через банковскую систему «Мир»? Этот вопрос волнует многих и на него есть несколько ответов. Во-первых, многие жители Гагаузии имеют родственников или друзей в России, которым можно перевести средства для последующего пересылания в Молдову. Во-вторых, карты «Мир» принимаются к оплате в Приднестровье, где можно без проблем снять деньги в банкомате или банковском отделении.
ОБРАЩЕНИЙ ЗА ПОМОЩЬЮ В ПРИМЭРИИ СТАЛО МЕНЬШЕ
Уровень жизни в Молдове оставляет желать лучшего — рост цен на продукты питания, коммунальные услуги, медикаменты и низкий уровень заработных плат и пенсий серьёзно ударяют по уровню жизни граждан в стране. Это отмечают и представители местных органов власти, к которым в первую очередь обращаются за помощью пенсионеры.
«Люди экономили на всем — на лекарствах, на еде, на отоплении. К нам люди постоянно обращаются за помощью, но мы выделяли только онкобольным, кому нужна срочная операция, а на питание, стройматериалы и прочее не имели возможности», — отметил примар села Конгаз Михаил Есир.
Благодаря надбавкам к пенсиям и заработным платам бюджетников, обращений за помощью в примэрии стало меньше.
«Очень хорошо оцениваю эти выплаты. Как начались выплаты пенсионерам, обращений за помощью стало меньше», — добавил примар села Баурчи Сергей Тукан.
ОДНА ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ АВТОНОМИИ
Надбавки пенсионерам и бюджетникам Гагаузии — это одна из самых масштабных социальных программ за всю историю автономии. Она охватывает широкую категорию населения автономии — более 20 тысяч пенсионеров и 5 тысяч работников бюджетной сферы ежемесячно получают дополнительную помощь в размере 2000 леев через платежную систему «Мир».
«Учитывая, что у большинства пожилых людей в автономии пенсия составляет не более 2000 леев, данная помощь является серьезным подспорьем для их семейного бюджета. Надбавки к пенсиям решают одну из самых острых проблем нашей автономии: полученную помощь люди расходуют на лекарства, продукты и самое необходимое», — отметил начальник Главного управления здравоохранения Гагаузии Эдгар Димов.