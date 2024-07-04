«Выживаем только благодаря этой помощи»: В Гагаузии уже в третий раз получили ежемесячные надбавки от Евгении Гуцул

«Своими действиями центральные власти не просто заблокировали выплату надбавок. Правящая партия PAS и Майя Санду лишили тысячи семей в автономии надежды на то, что зимой они не останутся один на один с фактурами за природный газ, высокими ценами на продукты питания и лекарства. Им никакого дела до десятков тысяч пенсионеров, которые с ужасом ждут наступления холодов, потому что у них нет средств ни на покупку дров, ни на оплату счетов за природный газ», — заявила тогда Евгения Гуцул.