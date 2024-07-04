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Центральную площадь в воронежской Россоши хотят благоустроить за 39 млн рублей

В Воронежской области ищут подрядчика для благоустройства центральной площади райцентра Россошь в рамках проекта «Красная линия». Начальная стоимость контракта — 39,2 млн руб. Это следует из аукционной документации.

Заявки на участие в торгах принимаются до 10 июля, итоги подведут 11 июля. До 30 сентября 2024 года подрядчик должен будет оборудовать сцену, павильон информационного центра и два навеса.

В 2022 году проект комплексного обустройства центральной площади в Россоши «Красная линия» победил во всероссийском конкурсе малых городов. На его реализацию был выделен грант в размере 95 млн руб.

В марте подрядчика, который ранее занимался благоустройством площади по проекту «Красная линия», оштрафовали на 1,5 млн руб. В ходе проверки прокуратуры было установлено, что между администрацией Россошанского района и ООО «Проф-стандарт» был заключен муниципальный контракт стоимостью 101,53 млн руб. Срок его исполнения истек в декабре 2023 года, но работы подрядчиком в полном объеме выполнены не были.

По данным Rusprofile, ООО «Проф-стандарт» зарегистрировано в 2016 году в Химках Московской области. Основной вид деятельности — производство строительно-монтажных работ. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Учредителем и директором является Радик Хатмулин. Выручка предприятия в 2023 году составила 1,6 млрд руб, чистая прибыль — 7,4 млн руб.