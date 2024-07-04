Центральную площадь в воронежской Россоши хотят благоустроить за 39 млн рублей

В марте подрядчика, который ранее занимался благоустройством площади по проекту «Красная линия», оштрафовали на 1,5 млн руб. В ходе проверки прокуратуры было установлено, что между администрацией Россошанского района и ООО «Проф-стандарт» был заключен муниципальный контракт стоимостью 101,53 млн руб. Срок его исполнения истек в декабре 2023 года, но работы подрядчиком в полном объеме выполнены не были.