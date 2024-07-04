В Волгограде построят новый дюкер через Волгу

«Все, кто проживает здесь, не понаслышке знает о существующих проблемах: на протяжении десятков лет, как только температура понижается до минус 10 градусов, температура в домах, в квартирах тоже резко падает. Почему? Потому что все, что мы сегодня здесь видим, уже устарело», — губернатор в курсе проблем местных жителей.