В Волгограде построят новый дюкер через Волгу

В Центральном и Тракторозаводском районах Волгограда построят новые системы водоснабжения и реконструируют очистные сооружения на 12 миллиардов рублей. Кроме того, на улице Глазкова возводят новую котельную мощностью 240 мВт, идет строительство резервной нитки коллектора в пойме Царицы. Эти объекты ЖКХ города-миллионника также проинспектировали 4 июля губернатор Андрей Бочаров с мэром Владимиром Марченко и чиновниками. После провели совещание.
«Я сегодня взял большое количество вождей — руководителей, и без крика, без каких-то лишних вопросов привел им показать, а что на самом деле у нас есть. Сможем ли мы с этой инфраструктурой развивать город. И все сказали, что нет, нельзя», — подчеркивает глава региона важность проблем с коммуналкой.
Новую котельную на улице Глазкова в Центральном районе строят с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). До конца 2024 года там должны завершить основные работы. Затем оборудование отладят и введут в эксплуатацию. Получать тепло волгоградцы из этой котельной начнут в отопительном сезоне 2025−2026.
«Все, кто проживает здесь, не понаслышке знает о существующих проблемах: на протяжении десятков лет, как только температура понижается до минус 10 градусов, температура в домах, в квартирах тоже резко падает. Почему? Потому что все, что мы сегодня здесь видим, уже устарело», — губернатор в курсе проблем местных жителей.
Сейчас к старожилам присоединились и новоселы из строящихся ЖК. Ввод новой блочно-модульно котельной закроет эту проблему. К тому же новое оборудование позволит экономить в год более 30 миллионов рублей на топливе, электроэнергии и плановых ремонтах.
Побывали чиновники и в пойме реки Царицы. Там уже проложили и ввели в строй новую нитку канализационного коллектора протяженностью 475 метров. Одному из старых коллекторов, которые частично разрушились пару лет назад, санацию сделали полностью, второму — на четверть. Скоро здесь начнется благоустройство склона.
Власти решили построить и новый дюкер через Волгу.
«До конца года мы сформируем окончательные планы. Мы значительно поработали над Советским, Кировским районами — у нас есть уже понимание, что там необходимо сделать. Это создание дюкера через Волгу — еще одного канализационного коллектора».
На очистные сооружения на острове Голодный канализационные стоки пойдут, минуя центр Волгограда, со стороны Советского района. Это позволит на 40% снизить нагрузку на существующие ветки коллектора. Проект планируют реализовать в рамках десятилетней программы развития города-героя.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ.
Что уже меняется в коммуналке Волгограда.
В Волгограде по программе инфраструктурных бюджетных кредитов:
на 1,4 млрд рублей строят новые сети водоснабжения и водоотведения к перспективным территориям Дзержинского, Краснооктябрьского, Ворошиловского, Тракторозаводского районов;
на 1,25 млрд рублей идет капремонт напорного канализационного коллектора на острове Голодном.
На 3,75 млрд рублей строят комплекс очистных сооружений на Голодном по федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».
На 1,1 млрд рублей монтируют канализационный коллектор в «Долине» Советского района по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда».
На 500 млн рублей модернизируют теплотрассу в Красноармейском районе с поддержкой Фонда национального благосостояния.