В Казани будут строить легкий однодвигательный вертолет Ми-34М. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом стало известно в ходе заседания совета директоров «Вертолетов России».
Также информацию подтвердил советник премьер-министра Татарстана Назир Киреев. По его словам, столицу Татарстана выбрали после доводов главы республики Рустама Минниханова. Он убедил совет директоров в том, что у Казанского вертолетного завода есть опытное конструкторское бюро.
Вертолет должен заменить авиатехнику семейства Robinson, а также Bell и Airbus Helicopters. Ми-34М оборудуют газотурбинным двигателем ВК-650 В. Планируют создать несколько модификаций летательного аппарата.
Напомним, «Ростех» передал двигатели ВК-650 В для испытаний казанских вертолетов «Ансат». Новые образцы отечественных агрегатов уже прошли предварительные и ресурсные испытания.