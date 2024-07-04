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В Казани будут строить легкий однодвигательный вертолет Ми-34М

Столицу Татарстана выбрали после доводов главы республики Рустама Минниханова.

Источник: Комсомольская правда

В Казани будут строить легкий однодвигательный вертолет Ми-34М. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом стало известно в ходе заседания совета директоров «Вертолетов России».

Также информацию подтвердил советник премьер-министра Татарстана Назир Киреев. По его словам, столицу Татарстана выбрали после доводов главы республики Рустама Минниханова. Он убедил совет директоров в том, что у Казанского вертолетного завода есть опытное конструкторское бюро.

Вертолет должен заменить авиатехнику семейства Robinson, а также Bell и Airbus Helicopters. Ми-34М оборудуют газотурбинным двигателем ВК-650 В. Планируют создать несколько модификаций летательного аппарата.

Напомним, «Ростех» передал двигатели ВК-650 В для испытаний казанских вертолетов «Ансат». Новые образцы отечественных агрегатов уже прошли предварительные и ресурсные испытания.

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