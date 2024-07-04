В Казани будут строить легкий однодвигательный вертолет Ми-34М

Также информацию подтвердил советник премьер-министра Татарстана Назир Киреев. По его словам, столицу Татарстана выбрали после доводов главы республики Рустама Минниханова. Он убедил совет директоров в том, что у Казанского вертолетного завода есть опытное конструкторское бюро.