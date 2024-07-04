Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курс доллара еще вырос на торгах 4 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 475,39 тенге, поднявшись еще на 2,69 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 65,02 тенге (+0,35).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474,1−476,3 тенге, евро — по 511,5−516 тенге, российские рубли — по 5,25−5,37 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 4 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,86%, до 86,59 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 0,92%, до 83,11 долларов за баррель.

экономика
валюта