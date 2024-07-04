Двухэтажки в трещинах: кто возьмется за реновацию «квартала мойщиков» в Воронеже

Как отметил глава региона Александр Гусев на заседании регионального Градостроительного совета, масштабный проект потребует значительных инвестиций, поэтому для реализации необходимо найти заинтересованных партнеров. От воронежских застройщиков, к слову, уже есть отклик. Так, по информации ряда СМИ, к реновации «квартала мойщиков» готов приступить «Выбор». Судя по тому, что девелопер уже активно работает над проектом обновления другого ветхого участка в Коминтерновском районе — на ул. Электросигнальной и выкупает там землю, он уверен в своих силах и действительно может претендовать на еще один квартал. Каким будет срок окупаемости проекта? Явно не быстрым, с учетом всех вводных: сначала расселить (около 30 тыс. кв. м. ветхого жилья), потом все снести, расчистить, обновить коммуникации, переделать транспортную развязку, определиться с социальными объектами. И только затем возводить новый жилой фонд.